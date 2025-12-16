Il deputato della Lega, Fabrizio Cecchetti, ha voluto fare un plauso alle fore dell’ordine per l’operazione contro un gruppo di truffatori nei confronti degli anziani.

Colpo ai truffatori degli anziani: il plauso del leghista Cecchetti

“Massimo plauso ai Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine per la brillante operazione che ha portato all’arresto di 21 persone responsabili di truffe ai danni degli anziani, un fenomeno purtroppo diffuso anche nel territorio del Milano Ovest e dell’Alto Milanese. Parliamo di colpi vili, che sfruttano la fiducia e la fragilità delle persone più anziane. Per contrastare questi reati, il Governo, con il contributo determinante della Lega, ha rafforzato in modo concreto gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine: tra il 2022 e il 2025 sono state effettuate 37.000 nuove assunzioni, sono stati stanziati 108 milioni di euro per 490 progetti di videosorveglianza urbana e ampliato l’utilizzo del taser, uno strumento efficace e non letale per garantire sicurezza agli operatori e ai cittadini.

Il calo dei reati

“I risultati sono evidenti: reati complessivi in calo del 9%, furti -8% e rapine -7%, grazie a una maggiore presenza sul territorio, più tecnologia e più mezzi operativi. La sicurezza dei nostri territori passa anche da qui: tutelare gli anziani significa difendere le nostre comunità. Lo Stato c’è e non arretra.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.