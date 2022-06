Claudio Ruggeri ha scelto la propria squadra

Claudio Ruggeri, neosindaco di San Giorgio su Legnano, ha nominato la propria squadra di Giunta.

Claudio Ruggeri ha scelto gli assessori: ecco chi sono

Vicesindaco sarà l'ex primo cittadino Walter Cecchin: a lui sono state affidate le deleghe all'Urbanistica ed edilizia privata, alle Opere pubbliche e patrimonio comunale, alla Viabilità e allo Sport.

Gian Luca Fasson si occuperà di Bilancio e finanze, Tributi, Attività produttive e commerciali, Digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

A Monica Lazzaroni sono state affidate le deleghe ai Servizi sociali, alle Case comunali e alle Pari opportunità.

A occuparsi di Pubblica istruzione, Cultura e Tempo libero sarà infine l'assessore extra consiliare Cristiana Francesca Comerio Colombo.

Con il decreto di nomina, firmato oggi martedì 21 giugno 2022, il nuovo esecutivo sangiorgese diventa pienamente operativo.

Venerdì 1 luglio la prima seduta di Consiglio comunale

La prima seduta di Consiglio comunale è stata indetta per venerdì 1 luglio. Il nuovo parlamentino cittadino scaturito dalle elezioni amministrative di domenica 12 giugno vedrà sui banchi della maggioranza di Vivere San Giorgio Walter Cecchin, Linda Morelli, Michela Cavaleri, Monica Lazzaroni, Giovanni Morelli, Giacomo Villa, Roberta Siligardi e Gian Luca Fasson. La minoranza sarà formata da Adriano Solbiati, Samuele Trevisan e Maria Rosa Croce per Uniti per San Giorgio e Francesco Nuccio per Forza Italia.