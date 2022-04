Claudio Ruggeri è il candidato sindaco della lista Vivere San Giorgio

La novità

Ruggeri tenterà di mantenere al governo di San Giorgio su Legnano la lista civica per altri cinque anni.

È Claudio Ruggeri, attuale vicesindaco, il candidato sindaco della lista civica Vivere San Giorgio, da dieci anni alla guida del paese di San Giorgio su Legnano.

Pronto a raccogliere l'eredità di Cecchin

Sarà lui a provare a raccogliere l'eredità del primo cittadino Walter Cecchin alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, misurandosi con Adriano Solbiati, candidato sindaco della neonata lista civica di centrodestra Uniti per San Giorgio.

Ruggeri, 52 anni, sposato da 25 con Alessandra e papà di tre figli, Edoardo, Filippo e Michela, ha conseguito

il diploma di Perito Industriale, attualmente lavora nell’ufficio tecnico di un’azienda internazionale nel campo

della meccanica. Donatore Avis, in passato ha ricoperto la carica di direttore del Consultorio Decanale di

Legnano. Ha fatto parte del consiglio di istituto dell’ICS Carducci di San Vittore e San Giorgio. Ama l’attività

all’aperto, le uscite in bicicletta e le escursioni in montagna, con gli amici e con la famiglia.