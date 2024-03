Clamorosa spaccatura nel centrosinistra: Progettando Castano corre da sola

Mossa a sorpresa da parte del sindaco uscente di Castano Primo Giuseppe Pignatiello in vista delle elezioni amministrative previste per i prossimi 8 e 9 giugno. Il primo cittadino castanese ha annunciato la corsa in solitaria della lista Progettando Castano, che non sosterrà il candidato sindaco del centro sinistra Alessandro Landini, il quale correrà invece con la civica Che Bella Castano.

Centro sinistra spaccato: "Divergenze insanabili"

Un colpo a sorpresa che segna una clamorosa spaccatura all’interno del centro sinistra e che arriva a tre mesi esatti dall’appuntamento con le urne.

«Il Gruppo Progettando Castano Primo, fin dalla sua fondazione, ha basato il proprio operato su principi ritenuti da tutti imprescindibili: spirito di servizio per la nostra città, grande coesione, rispetto reciproco, libertà di pensiero e, non da ultimo, amicizia. La scelta di essere parte integrante della coalizione "Che bella Castano" e di sostenerne il candidato era nata proprio con questo spirito, spirito che, negli ultimi mesi, purtroppo è stato smarrito a vantaggio di scelte individuali, non condivise, basate su logiche di partito ed equilibri che non trovano riscontro nella nostra idea di politica e di buona amministrazione. Vista l’impossibilità di ritrovare la strada segnata insieme, il gruppo non ha potuto far altro che prendere atto di questa insanabile divergenza e ripartire proprio da quei principi inderogabili, primi tra tutti l’amore per Castano Primo e la voglia di mettersi al servizio dei suoi cittadini. Per questo abbiamo deciso di presentare alle prossime elezioni amministrative la nostra lista: "Insieme Progettando Castano"».

Ecco chi farà parte della squadra di Proteggando

Tale lista, ha aggiunto Pignatiello, «si caratterizzerà per la grande esperienza maturata in 10 anni di amministrazione, forte competenza e uno spirito di gruppo incrollabile. Perché per noi gruppo non è solo una parte del nostro nome ma è il fondamento del nostro agire». Finora hanno annunciato la propria candidatura per la poltrona da sindaco, come detto, Alessandro Landini, per il centro sinistra, insieme a Che bella Castano e Pd, Roberto Colombo, per il centro destra (correrà coi partiti tradizionali che compongono la coalizione a livello nazionale), e Federico Cerruto, per la lista civica Attivamente.