Civicamente, si dimette Dolores Nuzzo: entra in Consiglio Roberto Salvato

Civicamente, lista di minoranza di San Vittore Olona: dimissioni per Dolores Nuzzo, in Consiglio comunale entra Roberto Salvato.

Avvicendamento, nel Consiglio comunale di San Vittore Olona, tra le fila della lista di minoranza Civicamente, espressione dell’ex sindaco Daniela Rossi: la lista ha infatti comunicato le dimissioni di Dolores Nuzzo, attuale capogruppo e vicesindaco nonchè assessore ai Servizi sociali durante la Giunta Rossi. Al suo posto entrerà in Consiglio Roberto Salvato, ex assessore alla Cultura negli ultimi mesi della Giunta Rossi. Rossi che sedeva già ora in Consiglio al fianco di Nuzzo e che ora ricoprirà il ruolo di capogruppo.

Le motivazioni e i ringraziamenti

“Si tratta di un normale avvicendamento, che avevo già annunciato – commenta Nuzzo – Nessun problema con il gruppo, nel quale rimango e per il quale continuerò a dare il mio contributo”; “A nome mio e di tutta la lista Civicamente il nostro sentito ringraziamento per quanto il consigliere Nuzzo ha fatto in questo periodo tra i banchi dell’opposizione con la sua presenza pacata, intelligente e di sostegno a tutti noi – le parole di Rossi – Continueremo a lavorare insieme all’interno del gruppo e a fare tesoro della sua esperienza maturata come assessore ai Servizi sociali e come vicesindaco. Un grande augurio da parte nostra a Salvato per il nuovo e importante impegno che presto assumerà in Consiglio”.