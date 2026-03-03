In merito a quanto accaduto durante l’ultimo consiglio comunale di San Vittore Olona, la sera del 26 febbraio 2026, il gruppo “Civicamente Lista della società civile” ha inviato una nota di protesta nei confronti del sindaco Zerboni e della sua Amministrazione che hanno dato dimostrazione “di un chiaro disinteresse nei confronti della cittadinanza tutta”.

Civicamente contro il sindaco Zerboni: “Consiglio comunale ridotto a una farsa”

“In occasione del dibattito sull’ultimo punto all’o.d.g.: “Mozione in merito a Misure relative al Polo Baraggia (ex discarica di Cerro Maggiore e Rescaldina)”, il sindaco, prima di dare la parola al consigliere Salvato presentatore della mozione, ha fatto in modo che intervenisse il consigliere della maggioranza Giavatto per chiedere che il punto venisse rimandato al prossimo consiglio utile, forse aprile o maggio – fanno sapere dal gruppo Civicamente – E’ utile ricordare che la mozione, tra l’altro, insiste su tre punti cruciali: 1)Richiedere Pareri e Tutela della salute pubblica 2)Richiedere studi di impatto Ambientale, Idrogeologico e Viabilistico 3)Pretendere Trasparenza, Legalità e Controlli operativi.

Il consigliere Giavatto è così intervenuto: “essendo l’argomento di una certa rilevanza e pertanto meritevole di nuovi approfondimenti chiedo il rinvio dell’argomento al prossimo consiglio utile”. La motivazione addotta dal consigliere a nome della maggioranza è pretestuosa in quanto la mozione, seppur con parole diverse ma uguale nella sostanza, era già stata portata in commissione consiliare il 20 novembre scorso e proprio il sindaco Zerboni si era fatto carico, davanti a tutti, di rivederla e portarla in un consiglio comunale “ad hoc” nel mese di dicembre. Tutto ciò non è avvenuto. In occasione della commissione consiliare del 18 febbraio u.s. su richiesta del consigliere Salvato, il sindaco ha risposto che adesso la maggioranza non era più interessata”.

La domanda del gruppo di minoranza