Cittadino in gita a Predappio pubblica un post con simboli mussoliniani e due esponenti della Giunta mettono il “like”

Polemica per il gradimento evidenziato da Bruno Sala, attuale vice sindaco, ed Enzo Tenti, assessore a Urbanistica e Lavori pubblici nonchè ex sindaco di Vittuone ed ex vice sindaco della Giunta di Del Gobbo a Magenta

Polemica a Vittuone, dove il post di un cittadino pubblicato su Facebook (successivamente cancellato dall’autore stesso), con le sue immagini scattate a Predappio davanti a simboli fascisti e inneggianti al duce Mussolini, ha ricevuto tra gli altri, anche i “like” di due esponenti della Giunta Comerio.

I “like” discussi di due esponenti della Giunta Comerio

A evidenziare il loro gradimento al post con le immagini e i simboli di Mussolini sono stati in particolare Bruno Sala, attuale vice sindaco, ed Enzo Tenti, assessore a Urbanistica e Lavori pubblici nonchè ex sindaco di Vittuone ed ex vice sindaco della Giunta di Del Gobbo a Magenta.