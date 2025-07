Città metropolitana: approvata all'unanimità la mozione per fermare il progetto "Ranteghetta"

Nella seduta di ieri, 30 luglio 2025, del Consiglio di Città Metropolitana, l'intera assemblea ha votato a favore della mozione presentata dai consiglieri Colombo e Cocucci.

La mozione chiede l'impegno del sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, e di tutto l'ente per contrastare la nascita di grandi impianti fotovoltaici, come quello previsto tra Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino.

"Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - dichiara Vera Cocucci, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Isimbardi - con la mozione approvata nell'ultima seduta del Consiglio metropolitano. L'espressione all’unanimità contro il maxi-impianto a pannelli solari è particolarmente importante perché il tema delle prescrizioni per la localizzazione delle nuove infrastrutture tecnologiche è incluso nel Piano Strategico Metropolitano. Siamo tutti consapevoli - prosegue Cocucci - della necessità di implementare la produzione di energia pulita nel nostro Paese, ma ciò non può avvenire in modo indiscriminato e a totale discapito di altri aspetti, come la tutela del paesaggio e delle superfici agricole. Confidiamo in particolare che, insieme al Ministero dell'Ambiente e a tutto il Governo Nazionale, si individui un percorso che tenga conto delle diverse esigenze di sostenibilità ambientale, sociale e paesaggistica."