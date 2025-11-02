Cimitero del capoluogo: a inizio 2026 via ai lavori per un milione di euro

Cimitero di Cerro Maggiore: a inizio 2026 via ai lavori per un milione di euro.

Cimitero del capoluogo, a inizio 2026 via ai lavori

Prenderanno il via all’inizio del 2026 gli importanti lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del cimitero del capoluogo. Importo complessivo: un milione di euro stanziato dall’Amministrazione comunale.

“Il progetto, già completato nella fase tecnico-amministrativa e progettuale, mira a restituire piena dignità e sicurezza a un luogo profondamente legato alla storia, alla memoria e agli affetti dei cittadini – spiegano dalla Giunta comunale – Purtroppo la complessità dei lavori ha causato rallentamenti, ma ora il progetto è pronto per l’appalto. I lavori interesseranno numerosi ambiti dell’area cimiteriale: la sistemazione dei colombari e delle strutture murarie, la riparazione delle infiltrazioni che negli anni hanno causato disagi e deterioramenti, la riqualificazione della facciata principale e degli elementi architettonici, la rimozione delle barriere architettoniche con l’installazione di un ascensori-montacarichi a servizio delle persone con ridotta mobilità, nonché la sistemazione dei soffitti e delle coperture. Si tratta di un intervento complesso che non si limita a risolvere criticità strutturali, ma intende ridare decoro e sicurezza a un luogo di raccoglimento e di memoria collettiva, restituendogli l’immagine che merita”.

Le parole del sindaco

E il sindaco Nuccia Berra aggiunge: “Volevamo garantire non solo maggiore sicurezza e accessibilità per tutti gli utenti, ma anche restituire un’immagine più curata e rispettosa, degna della nostra città. Cosa che, nostro malgrado scoprimmo, non fu inserita nel contratto con Scm. L’intervento è stato interamente assunto dall’Amministrazione comunale. I lavori sono assolutamente necessari, per questo motivo abbiamo deciso di farcene pienamente carico come Comune. Certamente non ci siamo dimenticati del Cimitero di Cantalupo. A breve sarà pronto anche il progetto di riqualificazione e quindi si provvederà anche per quel camposanto alla gara d’appalto”.