Chiusura delle scuole: arrivata l'ordinanza del sindaco

Chiusura scuole: vista l'emergenza pandemica in corso e la diffusione dei contagi a Cassinetta di Lugagnano, che ad oggi, 7 gennaio, conta 106 casi positivi al Covid-19 e 22 contatti stretti di caso, il primo cittadino Domenico Finiguerra sospende le lezioni fino al 14 gennaio.

La decisione arriva una volta preso atto dei dati forniti da Ats Città di Milano unità di Epidemiologia in data 5 gennaio 2021, relativi all’incidenza settimanale dei casi del distretto Ovest-Milano, che indicano a Cassinetta di Lugagnano un valore pari 2880 casi/100.000, ovvero di oltre undici volte superiore alla soglia di 250 casi/100.000 abitanti.

"Ho ritenuto necessario ed urgente adottare idonee misure da mettere in campo immediatamente per arginare il contagio. Sentito anche il dirigente scolastico, ho pertanto emesso ordinanza al fine di evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e, dunque, al fine di contenere ulteriormente il contagio da Covid-19 e l’emergenza epidemiologica in corso, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia e primaria sino al 14 gennaio 2022".