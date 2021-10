Elezioni Cassinetta di Lugagnano: Finiguerra è il nuovo sindaco

Elezioni: la diretta

La diretta del voto amministrativo

Elezioni amministrative Cassinetta di Lugagnano: affluenza al 70%. Vittoria certa per Domenico Finiguerra

Elezioni amministrative Cassinetta di Lugagnano

Affluenza al 70%, 1.508 aventi diritto al voto. Al momento sembra decisamente in testa il candidato Domenico Finiguerra, con una percentuale superiore al 50%. Lo scrutinio è sempre in corso, controllate meno del 30% delle schede totali.

Dato tra i favoriti, per lui sarebbe un ritorno al passato, avendo guidato il Comune milanese dal 2002 al 2012.

Aggiornamento delle 16,30

Domenico Finiguerra è il nuovo sindaco di Cassinetta di Lugagnano. La vittoria è ormai certa e dovrebbe affermarsi attorno al 55%. Iniziati i festeggiamenti.

Il totale dei voti

I voti sono stati 1014 su 1508, Finiguerra ha quindi vinto con il 53 % di voti.

Domenico Finiguerra 530

Francesco Pambieri 249

Milena Bertani 171

Dino Labozzetta 64