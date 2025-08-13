Chiude un altro negozio in centro: Osservatorio civico all'attacco

La chiusura di un altro negozio in centro a Legnano è considerato dal gruppo "Osservatorio civico" come sintomo dell’inefficacia politica di promozione delle attività commerciali a Legnano.

"Dopo 66 anni di attività anche l'Ottica Gallo ha chiuso definitivamente i battenti - fanno sapere dal gruppo - La storica attività che dal 1959 ha accompagnato generazioni di legnanesi, ed alla quale va il nostro ringraziamento per quanto rappresentato e svolto in Città, segue altre plurime chiusure di piccoli negozi di prossimità e di quartiere sia in centro che nelle periferie cittadine. Al di là dello specifico caso la situazione in generale solleva interrogativi profondi sulla capacità dell'amministrazione comunale guidata da Radice di proteggere e valorizzare il commercio di vicinato che costituisce l'anima pulsante della città. Il sindaco di Legnano dal 2020 ha assunto tra le sue deleghe dirette lo "sviluppo economico del territorio (commercio, artigianato e industria)", una responsabilità che, alla luce delle continue chiusure di attività storiche e negozi di prossimità, appare gestita con mancanza di visione strategica. La perdita di attività storiche rappresenta un impoverimento culturale e sociale che va oltre i meri numeri statistici. Un negozio che chiude non è solo una perdita economica, ma la cancellazione di un pezzo di memoria collettiva della città".