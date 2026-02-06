Chiude l’ambulatorio per i prelievi di via Roma, ecco cosa fare

Chiude l’ambulatorio di via Roma di Turbigo, ecco cosa fare.

Importante annuncio per Turbigo ed i turbighesi: da oggi, venerdì 6 febbraio 2026, l’ambulatorio di Turbigo che sorge in via Roma 1 chiuderà a causa dei lavori di ristrutturazione del palazzo. Non sono ancora stati comunicati data e luogo della nuova apertura, ma a breve è previsto l’annuncio.

Ecco cosa fare

Ecco annunciate le modalità di ritiro di referti esami già effettuati: i pazienti potranno visionare i referti accedendo al proprio fascicolo sanitario online. sul foglio rilasciato il giorno del prelievo è possibile trovare la data di ritiro degli esiti, insieme alle indicazioni per accedere al portale Affidea dal quale sarà possibile visionare gli esiti e scaricarli.

In alternativa, sarà possibile recarsi presso uno dei seguenti punti Affidea per il ritiro dei referti: Castano Primo, Busto Garolfo, Casorezzo.

Gli orari per il ritiro sono dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 10.30. Per poter ritirare gli esiti è fondamentale portare con sé il foglio del ritiro esiti oltre al documento d’identità o una delega.