“Certezze sui tempi di riapertura della scuola media e soluzione dei disagi”: la richiesta della Lega a Comune e scuole dopo la chiusura della struttura per motivi strutturali.

“Chiediamo certezze su tempi di riapertura e la soluzioni del disagi”. Questa la richiesta della Lega di Nerviano, forza di minoranza, a Comune e scuola. Come noto infatti il 30 aprile 2025 la scuola media di via Diaz era stata chiusa per motivi strutturali, da allora era nata ed è attiva una maxi riorganizzazione degli spazi scolastici. “A seguito della circolare della Dirigenza Scolastica del 13 gennaio 2026, che conferma la permanenza dei plessi nelle sedi provvisorie anche per l’anno scolastico 2026/2027, vogliamo

chiarezza sul futuro della media – affermano dalla Lega – Esprimiamo forte preoccupazione per il perdurare di una situazione di precarietà che grava pesantemente sull’organizzazione delle famiglie e sulla didattica. Alla

luce dei fatti, la Lega ritiene che ben difficilmente verranno rispettati i tempi previsti per il rientro nella sede storica di via Diaz; è pertanto doveroso che l’Amministrazione comunale fornisca un aggiornamento trasparente sull’iter dei lavori e garanzie precise sulla fine del cantiere”.

Le richieste

La Lega pertanto chiede un “cronoprogramma con definizione della data certa per il rientro degli studenti nel plesso di via Diaz; stato dei lavori: analisi dei passaggi amministrativi mancanti e degli eventuali ostacoli al completamento dell’opera; logistica e servizi: attenzione alle attuali sedi provvisorie per migliorarne le criticità e conferma del servizio di trasporto gratuito per gli utenti della primaria anche per l’annualità 2026/2027”. E concludono: “La Lega di Nerviano continuerà a vigilare affinché la riqualificazione della scuola torni a essere una priorità assoluta, con l’obiettivo di restituire quanto prima alla cittadinanza una struttura sicura, moderna e funzionale”.