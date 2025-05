Centrosinistra in piazza per promuovere il referendum dell'8 e 9 giugno

Sabato 31 maggio, dalle 15.30 alle 19 in Piazza Liberazione a Magenta Il Partito democratico, il Partito socialista italiano e Alleanza Verdi sinistra saranno presenti con un gazebo per illustrare i questi referendari dell'8 e 9 giugno.

"Perché il lavoro, i diritti, la cittadinanza non sono parole astratte: sono battaglie vere, che ci riguardano da vicino - fanno sapere i partiti - L’8 e il 9 giugno siamo chiamati a votare su cinque quesiti referendari fondamentali. È il momento di capire, scegliere, partecipare. Per questo saremo in piazza, per confrontarci e ricordare quanto è importante esprimere il proprio voto, insieme agli amici del Partito Socialista Italiano di Magenta e di Alleanza Verdi e Sinistra - Magenta. Perché la democrazia si difende anche così: insieme".