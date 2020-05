Centrodestra Morlacchi sindaco: “Nuova Giunta, in un anno solo ordinaria gestione”

Centrodestra Morlacchi sindaco: il gruppo di opposizione di San Vittore Olona, del capogruppo Roberto Morlacchi e Maura Alessia Pera, non soddisfatto di quanto fatto dalla nuova Amministrazione comunale.

Centrodestra Morlacchi sindaco: “Solo ordinaria amministrazione”

“Il Consiglio Comunale di mercoledì 27 maggio 2020 ha mostrato in maniera evidente come il primo anno dell’amministrazione Rossi sia stato un anno inconcludente. Il Consuntivo della gestione lo certifica, solo attività minimali di ordinaria gestione. Nessun intervento di rilievo, nessun progetto degno di tale nome realizzato, solo interventi di ordinaria amministrazione”. Anche la lista Centrodestra Morlacchi Sindaco, composta dal capogruppo Roberto Morlacchi e da Maura Alessia Pera, è deluso da quanto fatto dalla nuova Amministrazione comunale.

“La ragione accampata per giustificare tale inerzia una volta è il tempo necessario per ambientarsi dopo l’insediamento (maggio dello scorso anno) – prosegue Morlacchi -, una volta l’impegno profuso per il rifacimento integrale del computo metrico del Ppp (paternariato pubblico privato) ossia per i lavori al complesso sportivo Malerba ed al campo di via Roma. Su tale ultima questione, fin dal mese di settembre 2019, abbiamo più volte richiesto all’amministrazione un incontro pubblico ove mostrasse i cambiamenti apportati rispetto al vecchio progetto. La disponibilità era stata data a parole ma nei fatti l’incontro non è mai stato organizzato, speriamo che lo sia cessata l’emergenza Covid. Questa amministrazione ha fatto ben poco. I fatti parlano da soli. A distanza di un anno ancora tantissime sono le strade dissestate, la segnaletica orizzontale è ormai invisibile sul molti incroci con grave pericolo per gli utenti della strada, le risorse disponibili , accantonate per tali interventi, non sono state utilizzate appieno. Ma per quale ragione? La Regione Lombardia ha trasferito al Comune 350mila euro da spendere per opere di investimento e , a quanto riferitoci in Consiglio , tali risorse saranno destinate ad opere di manutenzione straordinaria sulla scuola Carducci. Per non perdere il finanziamento le opere dovranno iniziare entro il 31 ottobre.

Sono stati destinati 70 mila euro per il rifacimento della via Primo Maggio, accogliendo finalmente le nostre reiterate richieste di intervento . Auspichiamo che i lavori inizino al più presto. Ad oggi – prosegue il capogruppo – l’Amministrazione non ha previsto interventi economici, da effettuarsi con risorse Comunali, a sostegno dei commercianti, artigiani e famiglie, provate dell’emergenza Covid. Ci stanno pensando, così dicono, vedremo. Auspichiamo almeno che per le attività commerciali sia prevista una riduzione dei tributi locali parametrata sui giorni di forzata chiusura, causa Covid”.

Tasse e deleghe

“Il Regolamento della Nuova Imu, altro punto del Consiglio, è apparso in più punti poco chiaro , lacunoso e contraddittorio, darà sicuramente problemi interpretativi in sede applicativa – afferma Morlacchi – E’ stato comunque approvato (con i voti contrari delle opposizioni) . I cittadini possono visionare la seduta del Consiglio trasmessa in streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Comune Di San Vittore Olona avranno così una panoramica elle problematiche sollevate .

Mi ha sorpreso che il regolamento della nuova Imu sia approdato in Consiglio con i detti limiti, tenendo conto che la maggioranza ha al suo interno consiglieri con competenze specifiche.

Altra sorpresa è stata la comunicazione con la quale il Sindaco ha informato di aver tolto all’Assessore Daniela Colombo la delega al personale e di averla avocata a se.

Tale comunicazione è stata data in coda al Consiglio Comunale e dopo le sollecitazioni dei consiglieri di minoranza. E qui si apre una riflessione sulla coesione interna dell’attuale amministrazione. La Dott.ssa Colombo , a mia memoria , da almeno 25 anni si occupa di gestione del personale in ambito pubblico. Prima alla Sezione Distaccata del Tribunale Di Legano ed all’Ufficio del Giudice Di Pace Di Legnano ed ora Presso il Tribunale Di Busto Arsizio.

Non si può certo dubitare della sua esperienza, capacità e conoscenza della macchina amministrativa e delle sue dinamiche interne. Non crediamo che la delega le sia stata tolta per sgravarla dai numerosi impegni, la ragione può solo essere quella di un contrasto interno alla maggioranza circa la riorganizzazione del personale . Il personale comunale è e deve essere la prima risorsa sulla quale investire perchè attraverso la sua professionalità , la sua motivazione e disponibilità, si soddisfano i bisogni dei cittadini . L’impressione è che ormai ci siano due maggioranze che si tollerano , con evidenti ritardi sulle decisioni da prendere e sui progetti da attuare, ma così no si fa l’interesse dei sanvittoresi”.

