Cambio di deleghe in Giunta: il Personale da Colombo va al sindaco

Cambio di deleghe in Giunta a San Vittore Olona: del Personale, che era nelle mani dell’assessore Daniela Colombo, se ne occuperà ora il Sindaco Daniela Rossi.

Cambio di deleghe in Giunta

L’assessorato al Personale passa dalle mani di Daniela Colombo (che continuerà a occuparsi di Istruzione, Polizia Locale, Viabilità e Protezione civile) al sindaco Daniela Rossi.

A darne notizia è stata Rossi stessa al termine del Consiglio comunale di mercoledì 27 aprile 2020. “L’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto forte sul lavoro e impegno sugli assessorati alla Polizia Locale e Protezione civile e così ho deciso di modificare le deleghe concesse a Colombo per renderle meno gravoso il lavoro – ha spiegato il sindaco – Ringrazio Colombo per il lavoro svolto, cercherò di continuare i maniera anche più efficiente e di presenza”.

Ha preso poi la parola l’assessore al Bilancio Marco Rotondi (esponente dell’associazione De Gasperi): “A nome del gruppo che rappresento mi associo ai ringraziamenti a Colombo per il lavoro svolto, delicato e impegnativo. Sono certo che anche i dipendenti abbiano riconosciuto la sua grande preparazione professionale e metodologica”.

SERVIZIO SU SETTEGIORNI IN EDICOLA DA VENERDI’ 29 MAGGIO 2020

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE