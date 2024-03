Centrodestra diviso: Forza Italia, Lega e Oltre con Delvecchio

Ruggiero Delvecchio è ufficialmente il candidato sindaco di Forza Italia, Lega e lista civica «Oltre» alle elezioni amministrative di Settimo Milanese dell’8 e del 9 giugno. Salta all'ultimo l'accordo con Fratelli d'Italia, che per il momento pare destinata a correre in solitaria. Classe 1989, imprenditore, Delvecchio siede in Consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione da 15 anni.

Centrodestra

«Accetto questa sfida con grande entusiasmo – afferma il candidato sindaco - Ringrazio per la fiducia sia le forze politiche sia i cittadini, considerato che la prima ‘proposta’ di candidatura è arrivata direttamente da loro alle primarie di ottobre, in cui oltre il 60% dei partecipanti ha indicato il mio nome. Ho dato disponibilità per amore della città in cui vivo dalla nascita e in cui ho messo su famiglia, una città con grandi potenzialità che, dopo quasi 80 anni ininterrotti dello stesso governo, è andata via via spegnendosi sotto tanti punti di vista e ora ha bisogno di voltare pagina».

Ruggiero Delvecchio

Uno dei capisaldi del programma elettorale sarà l’attenzione alle periferie:

«Dico subito che non mi candido solo a sindaco di Settimo – sottolinea Delvecchio - Mi candido a sindaco di Settimo, di Vighignolo, di Cascine Olona, di Seguro, di Villaggio Cavour e di tutti i quartieri troppo spesso dimenticati in questi anni».

Città a misura di famiglia

Poi il trasporto pubblico:

«Proprio in questi giorni stiamo promuovendo una petizione per invitare il Comune ad avviare una class action a tutela dei pendolari – prosegue il candidato -. Ogni giorno, migliaia di nostri concittadini, lavoratori e studenti, devono fare i conti con autobus che non passano, che passano in ritardo o che sono troppo pieni per salirci. Questo da un lato causa gravi disagi a loro, dall’altro rende la nostra città poco appetibile dal punto di vista imprenditoriale perché difficile da raggiungere nonostante sia confinante con Milano».

Più in generale, la sfida di Delvecchio e del centrodestra sarà «per una città più curata, più sicura, più pulita, più viva e vivibile. Una città a misura di famiglia e capace di coniugare le esigenze degli anziani con quelle dei giovani, in grado di offrire lavoro, servizi e svago senza dovere necessariamente recarsi a Milano».

Una sfida che il candidato sindaco affronterà con grande entusiasmo: «La partita è dura ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Ci presentiamo con una coalizione unita e forte – conclude Delvecchio - finalmente in grado di strappare alla sinistra una delle ultime sue roccaforti nel Milanese. Adesso si parte per far conoscere a tutti il nostro progetto per Settimo».