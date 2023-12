Centenario del titolo di Città per Legnano: cittadini invitati a proporre progetti

Un invito a cittadini e associazioni a proporre iniziative da realizzare nel 2024: è il contenuto dell’avviso pubblico lanciato oggi dal Comune per la ricorrenza dei 100 anni dalla concessione a Legnano del titolo di Città.

Diverse le aree tematiche intorno alle quali articolare le proposte: Legnano nella storia, Legnano Città fabbrica, Legnano Città fabbrica del futuro, Legnano Città aperta e accogliente, Legnano Comune dei Comuni uniti nella diversità.

«Il 2024 sarà un anno speciale per la nostra comunità -sottolinea il sindaco Lorenzo Radice: un secolo fa il riconoscimento del rango di città dimostrò l’importanza che Legnano aveva assunto in seguito allo sviluppo industriale in corso da qualche decennio; oggi la ricorrenza è, insieme, l’occasione per fare memoria, quindi ripercorrere il cammino fatto da allora, ma anche per parlare della città di oggi e di quella di domani, perché storia è certamente quella che ci sta alle spalle, fatta da chi ci ha preceduto, ma è anche quella che le forze attive della città stanno scrivendo adesso con tanti progetti, già in corso o di prossima realizzazione, per disegnare la Legnano del futuro. Il centenario dovrà essere l’occasione per dare risalto allo spirito più autentico della legnanesità, ossia quella capacità di intraprendere e di creare opportunità di crescita e inclusione che, cent’anni fa come oggi, ha fatto e continua a fare di Legnano quella che è, una realtà attrattiva in grado di “catturare” chi la frequenta e la vive. Per il programma delle iniziative abbiamo già diverse idee che metteremo presto sul tavolo, ma pensiamo sia importante che chiunque abbia proposte si faccia avanti: il centenario deve essere un’occasione di partecipazione e coinvolgimento, non solo agli eventi ma anche alla fase della loro ideazione e pianificazione».