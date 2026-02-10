Grande soddisfazione da parte del deputato Fabrizio Cecchetti della Lega che si è complimentato con Riccardo Lorello, fresco vincitore del bronzo nel pattinaggio sul ghiaccio.

Cecchetti si complimenta con Riccardo Lorello e il bronzo vinto

“Complimenti a Riccardo Lorello per la straordinaria medaglia di bronzo conquistata nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato che riempie di orgoglio l’intero territorio di Rho e del rhodense e lombardo e che dimostra come talento, sacrificio e determinazione possano portare i nostri giovani atleti ai massimi livelli dello sport mondiale.

Lorello rappresenta un esempio positivo per tanti ragazzi e porta il nome della nostra città e della Lombardia sul palcoscenico olimpico internazionale, confermando ancora una volta la grande tradizione sportiva dei nostri territori. A lui vanno le mie più sincere congratulazioni e l’augurio di continuare a raggiungere nuovi e importanti traguardi.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.