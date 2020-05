Il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti: “Governo sostenga editoria locale”

“Sostegno concreto all’editoria locale. La Lega ha presentato un ordine del giorno al decreto liquidità affinché il governo si impegni in questa direzione, istituendo un fondo specifico per il 2020. Un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali, che non beneficino già di altri contributi statali, e a prescindere dalla forma giuridica o dall’appartenenza a gruppi editoriali. Nonostante la grave crisi del settore, dovuta alla mancanza di liquidità provocata dal calo degli investimenti pubblicitari, la stampa locale continua a svolgere un servizio pubblico fondamentale: non solo come preziosa fonte di informazione su quanto accade nei nostri territori, ma anche come indispensabile mezzo di garanzia del pluralismo. Lo stesso presidente del Consiglio ha definito le testate locali ‘ancore a cui il Paese si affida in questi momenti di smarrimento’. Parole che condividiamo. Attendiamo i fatti”.