Cecchetti e Colombo: “Plauso alla Regione per lo stanziamento di soldi per le stazioni”
“Plauso a Regione Lombardia per l’importante investimento di circa 11,6 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle aree attorno alle stazioni ferroviarie di Rho e Sesto San Giovanni. Risorse che vanno nella direzione giusta, migliorando accessibilità, intermodalità e qualità dei servizi per cittadini e pendolari, rafforzando al tempo stesso la competitività dei nostri territori. Regione Lombardia permette una riqualificazione tanto attesa dell’area intorno alla stazione, che ci auspichiamo porti anche a un miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’interconnessione con i restanti mezzi pubblici attivi sul territorio”.
Lo dichiarano Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Christian Colombo, Consigliere della Città Metropolitana di Milano.
“Interventi di questo tipo dimostrano come la Regione continui a investire concretamente sul miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, elementi fondamentali per sostenere lo sviluppo economico e la qualità della vita delle comunità locali. Continueremo a sostenere iniziative che puntano su infrastrutture moderne, efficienti e sempre più integrate.” Concludono Cecchetti e Colombo.