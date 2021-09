Sono terminati in questi giorni altri due dei progetti di arredo urbano del Comune, realizzati utilizzando materiale di smantellamento di Expo 2015.

“Catasta” in parco Europa e “Woodhenge” in Sunset Park in via Deledda, Rho si fa bella con il riutilizzo

Il progetto, all'interno del più ampio Progetto Soffione che ha visto il recupero ed il riutilizzo di molto materiale proveniente dallo smantellamento di EXPO, è stato realizzato da Grriz, grazie a una partnership tra pubblico e privato tra Comune di Rho, Arexpo, Lendlease, Despe.

Progetto "Catasta"

Al parco Europa è terminato il progetto “Catasta” con la posa dei pannelli raffiguranti graffiti camuni e di tre lettere metalliche provenienti dallo smantellamento dell'iconico padiglione Zero di Michele De Lucchi, portale di benvenuto ad Expo. Realizzata anche una piccola “Catasta” posata in Mind, di fronte a Cascina Triulza.

Progetto “Woodhenge”

Nel Sunset Park di via Deledda, alla fine di via Pirandello, si è invece conclusa, in tempo per l’equinozio d’autunno, la posa di “Woodhenge”, 16 colonne di legno lamellare, recuperate dalla demolizione dei 3 chioschi in prossimità del padiglione Zero di Expo.