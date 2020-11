Castano, Luca Fusetti si dimette

Castano Primo, Luca Fusetti ha protocollato oggi, venerdì 20 novembre 2020, le sue dimissioni da assessore e consigliere di maggioranza.

Castano: la decisione di Fusetti

“Ho protocollato presso gli Uffici comunali le mie dimissioni da consigliere comunale di Castano Primo. Una decisione difficile e sofferta ma che non poteva più essere rimandata – ha scritto in una nota – Chi mi conosce sa che è mia caratteristica non far mai mancare impegno, costanza, passione, competenza e soprattutto energie e tempo disponibili ai compiti e ai doveri che mi si attribuiscono, caratteristiche essenziali che purtroppo oggi non riesco più a garantire. L’impegno amministrativo impone uno spirito mentale continuo, connesso ad una presenza nelle sedi istituzionali, volto al rapporto e al confronto con i vari uffici di competenza. Tali proprietà sono da sempre di difficile coniugazione con una professione dipendente, ma tramite un delicato equilibrio con cui convivo da sempre e a fronte di non poche difficoltà, ho costantemente mantenuto stabile e produttivo in questi anni. Equilibrio che purtroppo è venuto sempre più a mancare negli ultimi mesi, complice soprattutto la situazione emergenziale in cui stiamo vivendo”.

“Ho scelto di mettere davanti la mia famiglia”

Una scelta dunque dettata da motivi personali legati alla sfera della famiglia e del lavoro. “Di fronte ad un bivio serve sempre lucidità ed intelligenza per affrontare con coraggio anche le decisioni più dolorose, mettendo sul piatto della bilancia i pesi e le priorità in totale sintonia con la cosa più importante: la propria famiglia – ha continuato Fusetti – Sarei poco onesto se negassi il mio dispiacere nel non potermi dedicare completamente all’attività politica ma, in una situazione mondiale in cui i disagi economici/sociali sono secondi solo alle immense difficoltà di salute, sarebbe irrispettoso non mettere al primo posto la valorizzazione e la tutela della propria attività lavorativa che, nel mio caso, è l’unica realtà di sostentamento economico/famigliare. A tale situazione già importante si aggiungono nuove prospettive ed incarichi professionali a cui sono chiamato a rispondere in virtù del mio ancora lungo cammino produttivo e per i quali devo rendere completa riconoscenza e responsabilità”.

Un percorso da assessore iniziato sei anni fa

Fusetti aveva già ricoperto il ruolo di assessore già nel primo mandato dell’Amministrazione Pignatiello e, l’anno scorso, era stato riconfermato con le deleghe alla Cultura, Istruzione e Commercio. “Lascio il mio compito con la consapevolezza di aver messo tutto me stesso in questi sei anni e mezzo di costante impegno, coronati con l’immensa ed incancellabile emozione della riconferma, unita ad un riconoscimento personale di cui non sarò mai grato a sufficienza – ha specificato l’ex assessore e consigliere – Lascio perché il mio sindaco necessita di collaboratori presenti, soprattutto in questo difficile momento, con la certezza che la Consigliera che prenderà il mio posto saprà dare un contributo importante, aggiungendo una professionalità specifica che in ambito pandemico/sanitario sarà sicuramente di valido aiuto”.

I ringraziamenti

Infine i ringraziamenti. “Ringrazio il sindaco Giuseppe Pignatiello, Pino per me, che non mi ha mai fatto mancare la sua fiducia e che con altrettanta volontà credo di aver ricambiato – ha specificato – Paradossalmente le cose più belle che mi porto via del nostro rapporto non sono le molte visioni concordi ma piuttosto gli ‘scontri’, i confronti, le discussioni tra di noi soprattutto in privato, che avvalorano ancora di più quanto sia meraviglioso non pensarla sempre allo stesso modo. La nostra diversità spesso palese, senza maschere, non ci ha mai ostacolato nel lavorare magnificamente insieme per tutto questo tempo. Questo è l’inconfutabile esempio che le diversità sono sempre una ricchezza e che solo con l’apporto costante di impegno ed intelligenza si trasformano indiscutibilmente in valore aggiunto. Sono certo che i nostri confronti non termineranno perché sono importanti per la crescita personale di entrambi e perché in un mondo dove sempre di più l’ipocrisia e la falsità sono padroni, parlarsi “in faccia” è un vero ed inestimabile valore. Tra tutti i colleghi con cui ho collaborato in questi due mandati voglio particolarmente ringraziare l’ex assessore Costantino Canziani che nel primo mandato, oltre che preziosa figura di riferimento, è stato costante supporto ogni qualvolta – per impegni professionali – non potevo garantire presenza ai tavoli istituzionali. Ringrazio inoltre l’attuale assessore Isa Lodi con la quale, anche se per breve tempo, ho instaurato un collaborativo confronto su temi socio/istruttivi”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE