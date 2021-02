Tutti i gruppi di opposizione sottoscrivono la mozione con la richiesta di revoca delle deleghe a Fiere e Abbiategusto al consigliere della Lega di Abbiategrasso Emanuele Gallotti

Caso Gallotti, tutta l’opposizione chiede la revoca delle deleghe

Caso Gallotti, la mozione con la richiesta di revocare al consigliere della Lega la delega a Fiere ed Abbiategusto è stata sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione. Lo spiega una nota dei Cinque Stelle: “Il Movimento 5 Stelle di Abbiategrasso, ritiene, assieme a tutta l’opposizione, che a seguito del comportamento tenuto nell’assise cittadina dal consigliere Gallotti, sia venuto meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione e che, inoltre, il suo ruolo a seguito della delega sia lesivo del prestigio e dell’immagine della città e dei cittadini, di qualsiasi orientamento politico. Pertanto, il Movimento 5 Stelle di Abbiategrasso ha sottoscritto una mozione, con tutta l’opposizione, per impegnare il sindaco a revocare la delega a suo tempo conferitagli”.

La nota dei Cinque Stelle: “Per il sindaco è l’ora della responsabilità”

La nota si conclude: “Per il sindaco sarà l’ora della responsabilità, avrà così la possibilità di dare l’esempio alla minoranza, dato che ce ne ha richiesta a suo tempo in una intervista da lui rilasciata. Siamo speranzosi in una risposta netta e chiara del sindaco Nai, non i soliti impercettibili sussurri”

Gli insulti e le volgarità in consiglio comunale

Il 15 gennaio Emanuele Gallotti aveva perso il controllo durante la seduta del consiglio apostrofando con insulti e volgarità il consigliere di Cambiamo Abbiategrasso Christian Cattoni, e giungendo a invitare ad “andare a c…” lui e tutti gli elettori del suo gruppo politico