“Insulti in aula, togliete le deleghe al consigliere comunale”. E’ Domenico Finiguerra, Cambiamo Abbiategrasso, a proporre l’azione contro Emanuele Gallotti (gruppo consiliare Lega Salvini Premier Lega Nord), a seguito dei fatti verificatisi durante la seduta del Consiglio comunale del 15 gennaio 2021.

Durante l’assise il consigliere comunale ha urlato all’indirizzo del collega Christian Cattoni (Cambiamo Abbiategrasso) frasi pesanti: “Ma che c… dici”; – “Non venire a rompere i c…”; “Vergognati”,

“Andate a c…e, voi e chi vi ha votato”.

Un comportamento “gravemente irrispettoso della dignità delle persone che ha offeso, con l’aggravante di una inaudita violenza verbale nella più importante

sede istituzionale ove si riunisce pubblicamente il Consiglio comunale – incalza Cambiamo Abbiategrasso – Non solo si è rivolto (interrompendolo) al collega consigliere che si trovava nell’esercizio delle sue funzioni ma ha indirizzato il proprio prolungato turpiloquio anche verso i cittadini elettori del gruppo politico Cambiamo Abbiategrasso, manifestando pubblicamente un profondo disprezzo per tutti loro e segnando così una profonda frattura morale e di fiducia tra le istituzioni del Comune di Abbiategrasso, rappresentate in quel momento dal consigliere Gallotti, e i cittadini abbiatensi oggetto delle offese”.