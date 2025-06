Caso Bersaglieri a scuola, il Pd risponde alla parole del Ministro Crosetto

Hanno voluto rispondere alle parole del ministro Crosetto le rappresentanti nazionali del Pd, Simona Malpezzi e Irene Manzi, dopo l'apertura del caso legato al Liceo Bramante di Magenta in cui il corpo docenti ha deciso di non adottare il protocollo dedicato ai Bersaglieri.

Lo dichiarano in una nota congiunta la senatrice lombarda del Pd, Simona Malpezzi e Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd.

"Da titoli di giornale e dalle dichiarazioni di parlamentari e ministri, nonché dalle parole della presidente del consiglio, sembra infatti - si legge nel comunicato - che la scuola si sia opposta alla presenza dei Bersaglieri, impedendo loro di entrare a scuola. Non è così, non solo perché negli anni ci sono già stati ma anche perché nulla è stato deliberato. I protocolli non sono obbligatori: sono delle opportunità che il ministero offre alle scuole per attività curricolari e che le scuole decidono o meno se utilizzare. In questo Paese esiste ancora, e per fortuna, l'autonomia scolastica anche se questo governo sembra spesso dimenticarlo".

"Peraltro, il Liceo Bramante - sottolineano Malpezzi e Manzi - non ha impedito niente a nessuno: un gruppo di insegnanti ha semplicemente espresso le proprie opinioni su quel protocollo, le ha presentate come oggetto di discussione e riflessione per il collegio docenti (sí, la scuola è ancora un luogo democratico di confronto) e le ha volute far arrivare al ministro come proprio punto di vista. In questo Paese esiste ancora la libertà di espressione a cui il governo, invece, sembra allergico. Si possono non condividere alcune valutazioni contenute nella lettera, ma non si può in alcun modo mettere in discussione la libertà e l'autonomia dei docenti di esprimerle perché a loro spettano le scelte didattiche e di questo sono responsabili".