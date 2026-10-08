Case popolari, aperto il bando: 13 alloggi in più dello scorso anno

Domande solo online fino al 22 novembre. Nove appartamenti sono subito assegnabili, 45 si libereranno entro la scadenza e cinque richiedono lavori di manutenzione.

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Aperto il bando per 59 alloggi Sap (le cosiddette case popolari) nei comuni del Piano di zona dell’Altomilanese. A Legnano le case per cui si può fare domanda sono otto, di cui cinque di Aler Milano e tre comunali.

Via alle domande per 59 case popolari

Nerviano, Rescaldina e Turbigo hanno sette alloggi ciascuno. Cinque sono quelli disponibili a San Vittore Olona, quattro a Busto Garolfo, Castano Primo e San Giorgio su Legnano, tre a Magnago, due a Buscate, Cerro Maggiore e Dairago, uno a Canegrate, Cuggiono, Parabiago e Robecchetto con Induno.

Solo nove alloggi subito disponibili

Non tutte le 59 unità abitative sono immediatamente assegnabili. L’avviso distingue infatti nove alloggi immediatamente assegnabili, 45 che si renderanno disponibili nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e la scadenza per la presentazione delle domande e cinque unità che, nello stato di fatto, non sono immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento regionale 4 agosto 2017, numero 4. Per ciascun alloggio l’elenco allegato all’avviso pubblico indica la superficie, il numero adeguato di componenti del nucleo familiare, il piano e la presenza o meno dell’ascensore.

«Stiamo ampliando la platea»

Mario Brambilla, assessore alle Politiche abitative del Comune di Legnano, dichiara:

«Il bando per gli alloggi Sap è uno dei canali con cui, a livello sovracomunale, si mettono a disposizione alloggi per i cittadini in possesso di determinati requisiti e che, quest’anno, vede disponibili un numero di alloggi superiore a quello dell’anno scorso, quando erano 46. In particolare, a Legnano, stiamo affrontando la questione abitativa ampliando la platea degli utenti destinatari di alloggi. Stiamo infatti partecipando a un bando regionale per la ristrutturazione di 16 alloggi comunali Sap sfitti, ma siamo anche impegnati nella procedura per rendere disponibili gli alloggi ricavati in due strutture rigenerate con fondi Pnrr (ex Pinqua), l’ex caserma di via dei Mille (16 appartamenti per soggetti fragili) e la casa di corte di via Galvani, con cinque abitazioni da destinare con un canone calmierato ai nuclei familiari che non sono in possesso delle caratteristiche per accedere agli alloggi Sap e non hanno le possibilità economiche per muoversi fra le proposte del mercato immobiliare».

Come presentare la domanda

Le domande per l’assegnazione possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma regionale per la gestione dei servizi abitativi (previa registrazione), aperta dalle 8 di lunedì 5 ottobre fino alle 23.59 di domenica 22 novembre.

Gli sportelli a Legnano

Per chi avesse bisogno di assistenza, sono disponibili diversi sportelli. In comune a Legnano si riceve previo appuntamento, da concordare chiamando in orari d’ufficio i numeri 0331.471511 o 0331.471525 oppure inviando una mail a uff.alloggi@comune.legnano.mi.it.

Anche l’Unità operativa gestionale Ovest di Aler, nella sede di via Leonida Bissolati 5/c a Legnano, riceve esclusivamente su appuntamento, telefonando ai numeri 02.73922205 o 02.73923503, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Per l’Unità operativa gestionale Est, nella sede di Rho in via Cadorna 32, è possibile telefonare ai numeri 02.73923673 o 02.73922848, sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

L’Agenzia dell’Abitare Altomilanese, nella sede di corso Magenta 15 a Legnano, è aperta il mercoledì dalle 9.30 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18, esclusivamente su appuntamento, da concordare al numero 02.36556650 o all’indirizzo agenziaabitarealtomilanese@lacordata.it.

Per tutte le informazioni: https://comune.legnano.mi.it/notizie/3657648/bando-assegnazione-alloggi-proprieta-comunale-ed.

L’assistenza negli altri comuni

L’Azienda Sociale mette a disposizione un servizio di supporto alla presentazione della domanda, attraverso postazioni telematiche e personale dedicato, per i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello. L’appuntamento va richiesto al numero 0331.877298 nei seguenti orari: martedì dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 16, giovedì dalle 16 alle 17 e venerdì dalle 14 alle 16.30.

A Busto Garolfo il supporto alla compilazione è disponibile il mercoledì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17, su appuntamento, contattando l’Area promozione della persona al numero 0331.562062.

A Canegrate l’assistenza è garantita dall’Ufficio Servizi sociali, in via Manzoni 1, piano terra, esclusivamente su appuntamento al numero 0331.463829, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

A Cerro Maggiore è possibile ottenere assistenza telefonando al numero 0331.423632, esclusivamente su appuntamento.

A Dairago lo sportello è disponibile su appuntamento il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Per informazioni: servizisociali@comune.dairago.mi.it oppure 0331.431517, interno 217.

A Nerviano è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali per informazioni e per il ritiro dell’avviso e della modulistica, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.15. Per la compilazione telematica è disponibile l’Ufficio Servizi digitali, senza appuntamento, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 17. Per la domanda occorre essere muniti di Spid o carta d’identità elettronica, della documentazione attestante il bisogno abitativo ed economico, compresa l’attestazione Isee, e della marca da bollo da 16 euro.

A Parabiago l’assistenza per l’inserimento delle domande è disponibile all’Ufficio Casa presso l’Ufficio Servizi sociali, in piazza della Vittoria 7, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. È possibile contattare il numero 0331.406029 o l’indirizzo servizisociali@comune.parabiago.mi.it.

A Rescaldina l’assistenza è garantita il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, esclusivamente previo appuntamento al numero 0331.467870.

A San Giorgio su Legnano l’assistenza sarà prestata dall’assistente sociale attraverso uno sportello su appuntamento. Le richieste possono essere inoltrate ai Servizi sociali al numero 0331.401564, interno 9, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, oppure all’indirizzo sociali@sangiorgiosl.org.

A San Vittore Olona è necessario contattare l’Ufficio Servizi sociali al numero 0331.488970, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, per fissare un appuntamento.

Infine, a Villa Cortese, l’assistenza è disponibile all’Ufficio Servizi sociali di piazza del Carroccio 15, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12, esclusivamente su appuntamento, al numero 0331.434462.

Nella foto di copertina: case Aler a Legnano