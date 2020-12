Casa dell’acqua inaugurata in via Monti FOTO e VIDEO

Casa dell’acqua inaugurata in via Monti a San Vittore Olona. Taglio del nastro questa mattina per il distributore di acqua liscia e gasata.

Casa dell’acqua, taglio del nastro

E’ stata inaugurata questa mattina, sabato 5 dicembre 2020, la Casa dell’acqua di San Vittore Olona. Come noto si tratta di un distributore, installato in via Monti, al quale i residenti potranno prelevare acqua liscia e gasata. “L’utilizzo è molto semplice, avviene introducendo la propria tessera sanitaria – ha spiegato l’assessore al Bilancio e Partecipate Marco Rotondi – La frizzante ha un limite, quella naturale no. Sulla struttura vi sono comunque indicate tutte le procedure da seguire per il prelievo e su come sia importante utilizzare l’acqua del nostro acquedotto: tra l’altro qui si avrà acqua microfiltrata, con più controlli e non è diversa da quella che esce dai nostri rubinetti. Nostro obiettivo è favorirne il consumo andando così a far diminuire il consumo delle bottiglie di plastica salvaguardando l’ambiente”.

Un servizio nato dalla collaborazione tra Comune e Cap Holding (a questa società spetterà la gestione, manutenzione e controlli). “L’acqua del nostro acquedotto viene controllata molto frequentemente, almeno una volta alla settimana, mentre quella che si compra nelle bottiglie di plastica non ha queste verifiche” ha aggiunto il sindaco Daniela Rossi.

Che ricorda: “Non vanno assolutamente dimenticate poi le regole anti-Covid: alla Casa si accede, come sempre, mantenendo la distanza sociale, indossando i guanti e la mascherina”.

