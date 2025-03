Capolinea Movibus a Molino Dorino, la Lega: "Rinvio non basta, avanti con le firme"

Anche la Lega commenta l'annuncio del sindaco di Legnano secondo cui Agenzia TPL avrebbe rinviato di un anno l'arretramento a Molino Dorino del capolinea del diretto Movibus.

Bene il rinvio, ma non basta. Questa in sintesi la posizione dei consiglieri metropolitani della Lega Colombo e Cucchi dopo la notizia del rinvio a un anno dell'arretramento del capolinea del Movibus a Molino Dorino

"Dall'Aula del Consiglio comunale di Legnano alla Città Metropolitana - proseguo i consiglieri - passando per Nerviano e Lainate, la Lega sul territorio ha iniziato da gennaio a denunciare i disservizi inaccettabili del trasporto pubblico su gomma. Proprio grazie a un'interrogazione della Lega in Città Metropolitana e della consigliera Laffusa in Consiglio comunale a Legnano - precisano Cucchi e Colombo - era stata resa nota la decisione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di arretrare il capolinea delle corse dei bus.

Continueremo a raccogliere firme e a portare avanti azioni sul territorio, partendo dalla nostra mozione in Città Metropolitana, affinché la decisione di arretrare il capolinea dei bus diretti a Milano non sia soltanto rinviata ma definitivamente annullata. Rinvio dopo rinvio, dobbiamo risolvere ora il problema e non continuare a posticiparlo. Invitiamo tutti i partiti che siedono in città Metropolitana - concludono Colombo e Cucchi - a sostenere la nostra mozione, affinché si possa salvaguardare in via definitiva il capolinea a Milano Cadorna."