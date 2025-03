Rinviato di un anno l'arretramento del capolinea Movibus a Molino Dorino

Ha avuto un esito positivo l’incontro di questo pomeriggio tra l’amministrazione comunale di Legnano, rappresentata dal sindaco Lorenzo Radice e dall’assessore alla Mobilità Marco Bianchi con l’Agenzia di bacino del Trasporto pubblico Locale.

Autobus: l'arretramento del capolinea slitta di un anno

La soluzione trovata tra la posizione espressa dell’amministrazione, lasciare il capolinea del servizio autobus a Cadorna, e quella dell’Agenzia di bacino, arretrarlo a Molino Dorino, è stato il rinvio fino a quando non sarà definita anche la gara relativa al lotto 1 del TPL, quello riguardante Milano Città, e per cui si calcola circa un anno di tempo.

Un anno di studio

In questo periodo l’Agenzia di bacino si impegna a studiare in modo ancor più approfondito la domanda di servizio, in particolare dei pendolari che hanno destinazioni lungo l’asse di Viale Certosa – Corso Sempione, per identificare idonei servizi alternativi o integrativi a tutela di chi vedrebbe il proprio luogo di lavoro o studio assai difficilmente raggiungibile se il capolinea fosse arretrato a Molino Dorino.

Questo lavoro partirà dall’analisi dell’utenza che utilizza le linee bus Z602 e Z603 per capire quanti sono e dove scendono i pendolari in questo tratto di percorrenza urbana.

A questa analisi concorreranno anche le informazioni contenute nelle prime 1.300 firme raccolte in poco più di una settimana dai pendolari e consegnate dal Sindaco e Assessore all’Agenzia.

La stessa Agenzia ha risposto positivamente alla richiesta dell’amministrazione di interloquire direttamente con l’agenzia dei Trasporti di Varese per definire una modalità per collegare via autobus Legnano e la Stazione di Castellanza, servizio che darebbe modo di raggiungere Malpensa ma anche Cadorna con il treno.

"Disponibilità importante"

"Ieri nell’intervento nel consiglio di Città Metropolitana l’agenzia di bacino si era dichiarata aperta a discutere per trovare soluzioni nell’interesse di tutti - sottolinea il sindaco Lorenzo Radice - alle parole oggi sono seguiti i fatti con l’impegno di studiare alternative con dati alla mano. Per noi questo rappresenta un segnale di disponibilità importante e un passo significativo per venire incontro alle necessità dei nostri cittadini pendolari, che continueremo a tutelare".

Mercoledì incontro pubblico

Sempre nella direzione dell’apertura all’ascolto e al confronto va la disponibilità data dall’Agenzia, su richiesta dell’amministrazione comunale, a presenziare con il suo direttore Luca Tosi all’incontro pubblico organizzato congiuntamente dalle tre consulte territoriali mercoledì 19 marzo alle 20.45 (la sede sarà comunicata nei prossimi giorni).

Analogamente, per informare gli utenti del servizio Movibus e ascoltare le loro opinioni, il sindaco Lorenzo Radice lunedì 17 marzo viaggerà al mattino verso Milano con i pendolari.