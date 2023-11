Capannone invaso dai rifiuti: Regione stanzia 270mila euro per la rimozione

Via libera da parte di Regione Lombardia per la bonifica di un capannone industriale a Cornaredo dove sono stati abbandonati migliaia di metri cubi di rifiuti.

270mila euro per eliminare i rifiuti dal capannone

La Regione Lombardia ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, un finanziamento da 270 mila euro al Comune di Cornaredo per un progetto di rimozione del materiale abbandonato nel capannone industriale di via Milano.

“Un importo consistente per un intervento necessario. Quando c’è un problema sul territorio la Regione Lombardia interviene per risolverlo”, ha dichiarato l’assessore Maione. “Abbiamo voluto portare in giunta questo provvedimento perché in un momento di difficoltà economiche per gli enti locali bisogna fare squadra per attuare misure che possano prevenire problematiche connesse alle attività di gestione dei rifiuti”.

Lo stoccaggio illegale di rifiuti

Si tratta di un capannone produttivo all’interno del quale sono stati stipati illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti; l’immobile è attualmente sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il materiale rinvenuto nel sito è costituito da rifiuti speciali composti da materiali misti e diversificati, in parte plastica e tessuti. La quantità presunta dei rifiuti visibili è stimata in circa 1.000-1.200 m3 e occupa quasi interamente il capannone.

Il Comune ha chiesto il finanziamento per un progetto di rimozione del materiale, previa caratterizzazione dei rifiuti e successivo conferimento a idonei impianti.

Il commento del consigliere Marrelli

Da parte sua Luca Marrelli, consigliere regionale milanese di Lombardia Ideale, ha commentato: “Sono davvero soddisfatto per i fondi stanziati dalla Regione per l’intervento di bonifica a Cornaredo. La Giunta, grazie alla sensibilità e alla competenza dell’assessore Maione in particolare, si dimostra ancora una volta attenta alle esigenze dei territori in materia ambientale. Aiutare economicamente i Comuni a risolvere criticità specifiche rappresenta una modalità di intervento che qualifica al meglio l’azione della Regione, vicina a tutte le amministrazioni locali, dalla più grande alla più piccola”.