Campo sportivo Re Cecconi: altri 325mila euro per il nuovo look

Centro sportivo Re Cecconi di Nerviano: altri 325mila euro per i lavori di riqualificazione.

Centro sportivo Re Cecconi, altri 325mila euro

Sono in arrivo ben 325mila euro per il nuovo look del centro sportivo Re Cecconi di Nerviano. E’ quanto incassato dal Comune grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, somma che va a inserirsi nel quadro economico di 1.100.000 euro stanziato per la riqualificazione della struttura e va ad aggiungersi al campo in sintetico e infrastrutture realizzate nel 2024.

I 325mila euro consentiranno al Comune di intervenire su alcune aree strategiche dell’impianto sportivo. Obiettivo? Riportare il centro verso standard qualitative e normativi idonei allo svolgimento di attività agonistiche e superare le criticità individuate dal Coni nel 2018. “Sono molto soddisfatta – commenta il sindaco Daniela Colombo – Il finanziamento ottenuto per il Re Cecconi conferma la solidità di un percorso amministrativo fondato su programmazione, qualità progettuale, ricerca continua di risorse esterne e una visione di rigenerazione ‘responsabile’ degli spazi pubblici, nel solco degli obiettivi perseguiti fin dal nostro primo giorno di mandato”.

L’intervento

Il progetto prevede una serie di opere coordinate: la riqualificazione e il risanamento conservativo dell’intera tribuna e della copertura; la completa sostituzione della recinzione tra tribuna e campo conformemente alle prescrizioni Coni; l’installazione di nuove torri faro da circa 20 metri con fari Led capaci di garantire livelli di illuminazione adeguati a competizioni ufficiali; la ristrutturazione degli spogliatoi sotto tribuna, completamente ripensati nella distribuzione interna e dotati di percorsi separati; nuovi spazi progettati secondo normative Coni e criteri di efficienza energetica; la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico al piano seminterrato e, infine, un ampio intervento sull’accessibilità con la rimozione delle barriere architettoniche, la creazione di percorsi continui e l’introduzione di specifici dispositivi.

“Questo risultato conferma un approccio sempre più orientato alla capacità di individuare e cogliere opportunità di finanziamenti sovracomunali che permettono di realizzare opere strategiche minimizzando l’impatto sulla fiscalità locale e, nel contempo, tutelare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità degli investimenti – prosegue il sindaco – Il successo della candidatura testimonia inoltre l’elevata competenza maturata dallo staff dell’Ufficio Tecnico nella gestione dei bandi: una professionalità ormai consolidata nella redazione di progetti completi, rigorosi e coerenti con i criteri premianti richiesti dalle procedure regionali, capace di coniugare visione amministrativa e pianificazione tecnica che si traducono in risultati concreti per la comunità”.