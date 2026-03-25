Campo sportivo comunale: definito il cronoprogramma

L'obiettivo è avere un impianto riqualificato, funzionale e accessibile. "Fieri di questo progetto che porterà benefici a tutta la comunità".

Dopo l’acquisizione, avvenuta il 9 luglio dello scorso anno, del campo sportivo di via Ticino – oggi ufficialmente parte del patrimonio comunale – l’Amministrazione di Santo Stefano Ticino prosegue con determinazione nel percorso di valorizzazione dell’area.

Campo sportivo comunale di via Ticino: a maggio la consegna del progetto

La progettazione dell’intervento è stata affidata allo studio 28 Architettura di Bergamo, realtà qualificata con una consolidata esperienza nella progettazione di impianti sportivi, che seguirà tutte le fasi di sviluppo tecnico dell’opera.

Un impegno assunto dalla Giunta guidata dal sindaco Dario Tunesi che trova oggi conferma in un cronoprogramma definito: la consegna del progetto definitivo (Ptfe) è prevista per il mese di maggio. Seguiranno la gara d’appalto e l’avvio dei lavori, con l’obiettivo di completare l’opera per la partenza della stagione sportiva 2027/2028.

L’obiettivo è avere un impianto riqualificato, funzionale e accessibile

L’intervento è stato programmato per restituire alla comunità un impianto sportivo riqualificato, funzionale e accessibile, capace di diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni del territorio. Dal Comune spiegano:

“L’acquisizione dell’area e la realizzazione del nuovo impianto rappresentano un investimento strategico per il paese e testimoniano la volontà dell’Amministrazione di trasformare gli impegni in risultati concreti”.

Un’opera attesa da anni che oggi, passo dopo passo, sta finalmente prendendo forma.

“Fieri di questo progetto che porterà benefici a tutta la comunità”

L’assessore ai Lavori pubblici Fabio Cucchetti e la consigliera delegata allo Sport Sara Frassini dichiarano:

“Siamo fieri di questo importante progetto per il nostro paese. Stiamo mantenendo gli impegni presi, trasformando un intervento atteso da tempo in una realtà concreta che porterà benefici a tutta la comunità”.