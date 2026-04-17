Cambia il gestore del servizio di igiene urbana

Il Consiglio comunale di Arese ha dato il via libera al passaggio della gestione del servizio di igiene urbana ad ALA S.r.l.(Aemme Linea Ambiente), società del gruppo CAP Holding. Il Comune di Arese è socio di CAP Holding, società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nella Città Metropolitana di Milano, di conseguenza, attraverso questa quota, l’Ente detiene una partecipazione indiretta anche in ALA.

La scelta

Il nuovo assetto nasce dalla decisione delle Amministrazioni socie di GESEM S.r.l. (Arese, Lainate, Nerviano, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago) di avviare un importante processo di riorganizzazione dei servizi pubblici locali, in particolare del servizio di igiene urbana, la cessione delle quote di GESEM e la successiva fusione per incorporazione in ALA.

L’affidamento ad ALA, che avrà una durata di 13 anni (dall’1 luglio 2026 al 30 giugno 2039), permetterà di superare l’attuale frammentazione gestionale a favore di un modello di gestione integrata con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, economie di scala e un modello industriale evoluto per il servizio rifiuti.

Il commento

“Abbiamo scelto di passare da un metodo di gestione parcellizzato a una struttura di governo industriale solida – spiega il sindaco Luca Nuvoli – La collaborazione con CAP Holding e ALA ci consente di mantenere il controllo pubblico sul servizio (“in-house providing”), garantendo allo stesso tempo quell’efficienza operativa che solo un grande operatore del settore può offrire. È un passo avanti decisivo per la qualità ambientale del nostro territorio e per il contenimento dei costi a carico dei cittadini, grazie a un bacino d’utenza più ampio. Inoltre, avremo la possibilità di utilizzare le tecnologie e le strutture di CAP Holding e ALA e di avere un referente unico, quindi un solo responsabile nei confronti del Comune, per tutte le fasi del ciclo dei rifiuti”.

Cosa cambierà in concreto per i cittadini?

Il nuovo progetto prevede maggiori investimenti nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti, nella pulizia manuale e meccanizzata delle strade, nel lavaggio de cassonetti ecc. Previsti anche un aumento del personale dedicato, del numero di ore complessive di lavaggio, del numero di mezzi impiegati, del numero di interventi a seguito di iniziative ed eventi, ecc.

Nel corso dei prossimi anni, inoltre, sono previsti investimenti per la riqualificazione del Centro di raccolta comunale di via Monte Grappa per circa un milione e mezzo di euro, il passaggio a una tariffazione puntale attraverso la misurazione del rifiuto conferito e attività di educazione ambientale incentrate sul principio di “responsabilità condivisa”. Ci sono anche una serie di servizi innovativi attivabili che vi racconteremo più avanti. Il nostro obiettivo è avere standard qualitativi più elevati, introducendo tecnologie avanzate e una gestione della raccolta più capillare ed efficiente per il decoro del territorio.

Oltre all’igiene urbana, saranno “trasferiti” ad ALA anche gli altri rami d’azienda di GESEM, tra cui la gestione dei tributi locali, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie, la gestione delle sanzioni del Codice della Strada, il supporto amministrativo alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale a prevalenza SAP (Servizi Abitativi Pubblici) in locazione/concessione.

L’operazione si inserisce nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche avviato nel biennio 2024-2025, che prevede la cessione delle quote di GESEM in vista dell’integrazione in ALA. Anche con questo nuovo assetto, il Comune di Arese continuerà a vigilare sulla qualità dei servizi e sul rispetto del contratto, mantenendo pieni poteri di controllo come previsto dalla legge.