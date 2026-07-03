Caldo a scuola: acquistati condizionatori portatili per la Munari

Il Comune di Bareggio corre ai ripari contro il caldo eccezionale di questi giorni.

Condizionatori portatili per la scuola Munari

Dopo le segnalazioni ricevute lunedì 29 giugno dal dirigente scolastico sulle elevate temperature registrate in alcuni edifici scolastici, l’Amministrazione comunale si è attivata insieme agli uffici competenti per individuare una soluzione in grado di garantire condizioni più vivibili durante lo svolgimento dei centri estivi. Nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, è stato perfezionato l’acquisto di condizionatori portatili destinati alla scuola dell’infanzia Munari, dove il disagio era maggiore, e agli uffici del personale scolastico. Per la scuola primaria Rodari, anch’essa sede delle attività del centro estivo, nei prossimi giorni saranno invece acquistati alcuni ventilatori.

«Una soluzione concreta in tempi rapidi»

Il sindaco Linda Colombo dichiara:

«Non appena ci sono arrivate le segnalazioni ci siamo subito messi al lavoro con l’Ufficio Lavori Pubblici per individuare una soluzione concreta in tempi rapidi. Ringrazio l’Ufficio che in breve tempo ha predisposto tutti gli atti necessari all’acquisto».

Gli interventi consentiranno di rendere più vivibili gli spazi, offrendo maggiore comfort sia ai bambini che stanno frequentando il centro estivo sia al personale scolastico in servizio.

Gli interventi definitivi già programmati

L’acquisto dei dispositivi rappresenta una soluzione temporanea, in attesa dei lavori già previsti dall’Amministrazione.

Il sindaco Colombo aggiunge:

«Sappiamo bene che il caldo eccezionale di questi giorni ha creato disagi importanti. Per questo abbiamo ritenuto prioritario intervenire immediatamente con una soluzione temporanea, in attesa degli interventi definitivi già programmati».

Per quanto riguarda gli uffici del personale scolastico, nella prossima variazione di bilancio sarà inserito l’intervento per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione. Alla scuola dell’infanzia Munari è invece già finanziato il rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione, ormai non più performante, nell’ambito del bilancio 2026. Sono inoltre già state avviate le procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione, con l’obiettivo di realizzare i lavori durante le pause del prossimo anno scolastico e rendere il nuovo impianto operativo in vista dell’estate 2027.