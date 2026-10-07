Busto Garolfo è Comune Europeo dello Sport 2028: il sogno diventa realtà

Il sogno è diventato realtà: Busto Garolfo sarà Comune Europeo dello Sport 2028.

Busto Garolfo sarà Comune Europeo dello Sport 2028

La comunicazione è arrivata ieri, martedì 6 ottobre, a pochi mesi dalla visita della commissione di Aces Italia, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che a giugno aveva valutato sul campo la candidatura del paese. Un risultato che, alla vigilia, lo stesso assessore allo Sport Stefano Carnevali definiva «un sogno possibile ma, vista la caratura degli altri candidati, difficile».

Il sindaco: «Che orgoglio, che risultato storico»

A dare l’annuncio ai cittadini è stato il sindaco Giovanni Rigiroli, con un messaggio carico di emozione:

«Che orgoglio! Che risultato storico! Busto Garolfo è Comune Europeo dello Sport! Non è solo un titolo. È un sogno che diventa realtà. Sono orgoglioso, commosso e felice. Oggi scriviamo una pagina di storia per Busto Garolfo. Questo risultato non arriva per caso. È il frutto di anni di lavoro, di passione, di sudore. È il frutto del lavoro instancabile di tutte le nostre associazioni e società sportive. Siete voi le fondamenta su cui abbiamo costruito questo risultato. Allenatori, dirigenti, volontari, atleti, famiglie… questo titolo è vostro! È il frutto degli investimenti concreti che la nostra Amministrazione (le nostre Amministrazioni!) ha voluto e realizzato in questi anni per riqualificare i nostri impianti, per dare ai nostri giovani (e meno giovani) strutture degne del loro talento, della loro passione, per fare crescere lo sport. E permettetemi un ringraziamento speciale, di cuore. Grazie all’assessore allo Sport Stefano Carnevali. Stefano, ci hai creduto dal primo giorno. Hai lavorato con una passione e una competenza straordinarie. Questo è anche il tuo titolo. Grazie all’Ufficio Sport del nostro Comune e a tutti gli uffici comunali che gestiscono ogni giorno il nostro patrimonio di impianti sportivi. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale. Senza di voi nulla di tutto questo sarebbe possibile. Busto Garolfo oggi dimostra che quando si fa squadra, quando si rema tutti dalla stessa parte, i risultati arrivano… E sono storici! Questo è solo l’inizio. Ora festeggiamo, e poi prepariamoci a vivere da protagonisti dello sport in Europa! Forza Busto Garolfo!».

Tre giorni di visita, il giudizio della commissione

Il percorso di candidatura aveva vissuto il suo momento decisivo a giugno, quando la delegazione di Aces Italia aveva trascorso tre giorni in paese. I commissari avevano visitato impianti pubblici e privati, dal Centro sportivo Roberto Battaglia al bocciodromo, dal velodromo alla piscina comunale, e incontrato associazioni, atleti e dirigenti. Al termine, il giudizio era stato lusinghiero: «Una realtà sopra la media». Il programma si era chiuso con il quarto Galà dello Sport, serata di premiazioni per atleti e società protagonisti della stagione 2025, che aveva offerto alla commissione un’ulteriore fotografia della vivacità del movimento sportivo locale.

Il valore dell’unità

Già all’indomani della visita, il tema ricorrente era quello della coesione. «Questa unità di intenti è il principale motivo per cui abbiamo deciso di candidarci», aveva spiegato Carnevali, sottolineando come la compattezza della Consulta dello Sport abbia permesso in questi anni di realizzare progetti ed eventi utili ai cittadini. Un messaggio ripreso oggi dal sindaco, che indica proprio nel «fare squadra» la chiave del successo. Anche il gruppo consiliare di minoranza Insieme per Busto aveva espresso pieno sostegno alla candidatura. I consiglieri Francesco Binaghi e Patrizia D’Elia avevano ricordato che «lo sport non ha colore politico» e ne avevano rimarcato il valore educativo e sociale per la crescita dei giovani.

E adesso?

Ora si apre la fase dei festeggiamenti, poi quella dell’impegno: il 2028 vedrà Busto Garolfo rappresentare lo sport su scala continentale. Un traguardo storico che premia associazioni, volontari, uffici comunali e amministratori, e che il paese si prepara a vivere da protagonista.

Nella foto di copertina: la conferenza per la presentazione della candidatura di Busto Garolfo a Comune Europeo dello Sport. Da sinistra: il commissario Aces Alberto Rossi, l’assessore allo Sport Stefano Carnevali, il presidente della Commissione Aces Fabrizio Santangelo, il sindaco Giovanni Rigiroli, i commissari Aces Silvia Rosa e Francesco Cavalli