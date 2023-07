Bufera sul compenso al comandante della Polizia Locale

A Robecchetto con Induno ha fatto discutere il compenso aggiuntivo di 9.300 euro riconosciuto al comandante della Polizia Locale Danilo Dattilo da parte del sindaco Giorgio Braga. Una decisione presa, spiegano dal Palazzo, in ragione «del contratto nazionale» e prevista dalla «posizione organizzativa dell’Area 3 Polizia Locale - Protezione civile e commercio».

Il Comandante della Polizia Locale di Robecchetto Danilo Dattilo

L'oggetto della discussione

La polemica è finita al centro del dibattito durante l’ultima seduta del Consiglio comunale andata in scena l’11 luglio scorso. Dai banchi della minoranza la consigliera Francesca Delle Stelle di Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio aveva chiesto «le motivazioni che hanno portato all’istituzione della nuova Area 3, andando a revocare, ha fatto presente Delle Stelle, «la posizione organizzativa, all’epoca attribuiti al dottor Bertola, e approvando «una nuova riorganizzazione, una nuova macrostruttura con mutamenti organizzativi istituendo contestualmente il servizio Polizia Locale e protezione civile alle dirette competenze del sindaco». Sempre Delle Stelle aveva proseguito chiedendo «se è stata contemporaneamente assegnata, oltre alla responsabilità dell’area e del servizio, anche la posizione organizzativa al dottor Dattilo e - nel caso - quale sia stata la retribuzione associata ad essa e al risultato» e «se tali mutamenti organizzativi sono stati apportati in funzione del fatto che il dottor Bertola non rientra più nell’organico del Comune».

La versione del sindaco

La risposta del sindaco Giorgio Braga non si è fatta attendere. Così il primo cittadino in aula:

«Prima dell’insediamento di Civitas, giugno 2016, non esiteva l’area C della Polizia Locale ed eravamo in una situazione normativa non corretta in quanto l’allora comandante Emidio Varrato, dipendeva dalla posizione organizzativa dell’area tecnica. Situazione, questa, a cui abbiamo posto rimedio con la delibera di Giunta n°88 del 4 dicembre 2018 con la quale quest’ultima è stata quindi istituita. Posizione organizzativa assunta dal dottor Varrato, che è stato nostro dipendente fino al 28 giugno 2020, e poi ricoperta da Bertola. Con la delibera n°45 del 25 maggio 2023 si sono invece costituite tre aree - A - B e C». Forma che, ha sottolineato Braga, «corrisponde pienamente alla normativa nazionale e regionale. L’area C è stata inoltre ampliata inserendo la partita del Commercio e parte dello Sportello unico per le attività produttive».

"Con Dattilo raggiungeremo obiettivi prefissati"

Sui motivi della scelta, ha aggiunto Braga, «ci sono vari elementi come il rispetto della normativa e l’ottimale funzionamento della macchina amministrativa, il tutto per raggiungere gli obiettivi inseriti nel programma del nostro mandato elettorale». E’ banale, ha quindi proseguito Braga, «che in ogni azienda sia pubblica che privata le funzioni che vengono assegnate ai dipendenti siano determinati anche in funzione delle competenze, della capacità e chiaramente delle disponibilità di ogni singolo dipendente».

Le ultime precisazioni

Questa settimana il primo cittadino ha quindi gettato ulteriore acqua sul fuoco dicendo: «Non si tratta di un premio, bensì di un compenso aggiuntivo lordo che è previsto dal contratto nazionale». E la normativa «stabilisce che, per la copertura di posizione organizzativa in un Comune, il compenso varia da un minimo di 5.000 euro lorde all’anno, sino ad un massimo di 18.000 euro. Pertanto, non si tratta di un premio ma di quanto dovuto nel rispetto della normativa contrattuale». Diversa sarà invece la valutazione dei premi, veri e propri, previsti per l’organico dei vigili. Per questo, ha concluso, «ci sarà un nucleo di valutazione per tutte le posizioni che emetterà il suo giudizio sulla base di merito e risultati».