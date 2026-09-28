Bottene e Scurati alla Festa del Sole: il Pd di Abbiategrasso chiede le dimissioni del presidente del Consiglio

Non si è fatta attendere la replica di Bottene: «Stupito dai toni e dalle parole del Pd, partecipare a eventi e dibattiti rientra nelle mie piene prerogative costituzionali».

Non si smorzano le polemiche in merito alla partecipazione del presidente del Consiglio comunale di Abbiategrasso Francesco Bottene e della consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati alla “Festa del Sole”, organizzata da “Lealtà e Azione” e andata in scena tra venerdì 25 e sabato 26 settembre a Gaggiano.

La nota dei dem

Nei giorni scorsi infatti il gruppo abbiatense del Pd aveva criticato duramente la scelta dei due politici di partecipare al raduno. I dem avevano diramato un duro comunicato, chiedendo in particolare a Bottene di desistere dal partecipare all’iniziativa, altrimenti ne avrebbero chiesto le dimissioni dal ruolo di presidente dell’Assise.

“Questo fine settimana si terrà la “Festa del Sole”, a Gaggiano, il raduno di nostalgici e neofascisti organizzato da Lealtà e Azione – si legge nella nota diramata dal Pd e firmata dal capogruppo Andrei Lacanu e dalle consigliere Maria Grazia Temporiti e Barbara Lovotti – La società civile si è già mobilitata, scendendo in piazza venerdì 18 settembre. Scopriamo che al raduno di Lealtà e Azione saranno presenti anche Francesco Bottene e Silvia Scurati. La Costituzione italiana è chiara: la Repubblica democratica si fonda sui valori dell’antifascismo e sul ripudio di ogni forma di discriminazione. Bottene ricopre inoltre un ruolo di garanzia, quello di Presidente del Consiglio comunale: a nostro avviso, questa funzione richiede particolare attenzione nel rapporto con organizzazioni e iniziative che si richiamano a posizioni antidemocratiche e neofasciste. Non ci sentiamo né rappresentati né tutelati da un Presidente che sceglie di partecipare a un’iniziativa di questo tipo. Chiediamo a Bottene di desistere dalla partecipazione. In caso contrario, ne chiederemo le dimissioni. Facciamo un appello a tutte le forze politiche e civiche, e a chiunque si riconosca nei valori della Repubblica e della Costituzione: non normalizziamo il rapporto con organizzazioni neofasciste, non normalizziamo i discorsi d’odio e le discriminazioni”.



La replica di Bottene

Alla nota diramata dal Pd è seguita la replica di Bottene attraverso un altrettanto duro comunicato, che ha spiegato come le parole dei dem siano ora sotto la lente d’ingrandimento dei suoi legali.