“Bilancio solido, con equilibrio finanziario e investimenti per il futuro”: così la Giunta comunale di San Vittore Olona definisce il bilancio consuntivo 2025 approvato.

“Bilancio solido, con equilibrio finanziario e investimenti per il futuro”

La Giunta comunale di San Vittore Olona loda il proprio bilancio consuntivo del 2025 approvato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. “Da questo documento emerge una gestione efficiente – ha spiegato l’assessore al Bilancio Noemi Marrone – Il 2025 ha confermato la necessità di garantire i servizi essenziali per la cittadinanza e la volontà di investire”. Sempre Marrone ha parlato di “un bilancio sano, senza debiti fuori bilancio”. Il fondo cassa, al 31 dicembre 2025, è attestato a circa 1,45 milioni di euro, con un avanzo di amministrazione di oltre 2 milioni di euro. Dalla relazione di Marrone è emerso un miglioramento nella capacità di riscossione, con progressiva riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell’ultimo triennio.

Gli investimenti e i progetti

Tra gli interventi 2025, Marrone ha ricordato, tra gli altri, i lavori stradali, la ristrutturazione della villa confiscata alla criminalità organizzata, la manutenzione straordinaria degli alloggi comunali, il Progetto Strade Verdi, il sostegno al Diritto allo studio, i progetti per la sicurezza stradale e la partecipazione a bandi per lo sviluppo sostenibile, ripristino del ririto settimanale dell’indifferenziato-secco da aprile 2025, contributo per le famiglie al centro estivo, organizzazione di corsi sul lavoro e corsi d’italiano, Borse di studio, progetti in collaborazione con la Croce Rossa, Puliamo il Mondo e il Mulino Day”.

La replica alle critiche

A replicare alle critiche dell’opposizione è stato il sindaco Marco Zerboni: “Con i soldi delle tasse non si possono asfaltare le strade. C’è da ricordare che, come Comune, abbiamo sulla testa una Spada di Damocle per la quale c’è il rischio di dover ridare 750mila euro di oneri già versati, quindi i 500mila euro di avanzo sono lì. Non abbiamo poi aumentato le spese per il personale”.