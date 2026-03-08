Bilancio partecipato: via alle idee (e ai voti) anche dei bimbi dai 5 anni

Bilancio partecipato di Rescaldina: via alle idee e ai voti anche da parte dei bambini dai 5 anni di età.

Bilancio partecipato, la novità

Coinvolgere cittadini di tutte le età nelle scelte che riguardano il futuro del paese, rafforzando il dialogo tra istituzioni e comunità: è con questo obiettivo che il Comune di Rescaldina rinnova per il 2026 il bilancio partecipativo, giunto all’ottava edizione. Lo strumento, ormai consolidato, punta a favorire il protagonismo attivo dei cittadini nella definizione di iniziative innovative e condivise, capaci di generare benefici concreti per l’intera comunità. Attraverso il bilancio partecipativo si sviluppa infatti un ascolto reciproco tra cittadini e Amministrazione. L’edizione 2026 introduce una novità significativa: potranno proporre e votare le iniziative tutti i cittadini che abbiano compiuto anni. Una scelta che apre ufficialmente il percorso anche alle scuole dell’infanzia, coinvolgendo i bambini più grandi, già capaci di esprimere bisogni e proposte attraverso i percorsi di autonomia. Tutte le scuole potranno partecipare e il bilancio partecipativo offrirà ai più piccoli l’opportunità di presentare i progetti elaborati durante gli incontri del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini e del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.

Le parole dell’assessora

Come sottolinea l’assessora all’Istruzione Loredana Pigozzi “stimolare i cittadini a partecipare favorisce la creazione di una comunità consapevole e responsabile e devo fare un ringraziamento, rivolto a tutti coloro che prenderanno parte al percorso, nel segno di una convinzione che accompagna questa nuova edizione: la libertà passa anche dalla partecipazione”.