Bilancio, Bareggio 2013 punta l'attenzione su scuole e verde pubblico

Anche la lista civica Bareggio 2013 dice la sua sul bilancio di previsione approvato durante l'ultimo consiglio comunale bareggese. Secondo il gruppo, gli interventi esposti in aula da quest'ultimo vogliono essere un contributo a concentrare l’attenzione, per questo anno, a favore delle scuole e a creare sinergia con i soggetti privati per un miglior decoro del verde pubblico in vista della prossima primavera/estate

Bilancio, da Bareggio 2013 attenzione su scuole e verde pubblico

A spiegare nel dettaglio i propositi della lista è stato il capogruppo in Consiglio Monica Gibillini:

"Sul fronte delle scuole la nostra proposta è quella di sostenere la realtà educativa della scuola dell’infanzia don Severino Fracassi in vista del rinnovo della convenzione tra scuola e Comune che scade nel corso del 2025 e che andrà pertanto rinnovata. L’importo stanziato dalla maggioranza nel bilancio 2025 per la scuola è lo stesso di tre anni fa quando venne approvata l’ultima convenzione. Tuttavia, dal 2022 il costo della vita è cambiato e dunque anche i costi a carico della scuola per il servizio educativo offerto alle famiglie. La proposta presentata come emendamento al bilancio è stata, dunque quella di riconoscere un maggior contributo. Ancorché la proposta non sia stata discussa in Consiglio per un errore materiale, l’auspicio è, in ogni caso, che la maggioranza la consideri attivandosi in tal senso".

Sempre sul fronte delle scuole, la civica ha ripreso ciò che è emerso durante il dibattito nell’ultimo Consiglio comunale, dove la maggioranza ha ribadito che l’interlocutore per le manutenzioni degli edifici scolastici è la dirigente scolastica:

"È di tutta evidenza che la dirigente scolastica si occupa della didattica ministeriale e tutt’al più dei fondi comunali e ministeriali per interventi specifici non di certo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici in quanto i muri delle scuole sono di proprietà comunale e dunque competono al Comune che ne è responsabile. Il programma delle opere pubbliche comunali per il 2025 prevede, infatti, ben due interventi sulle scuole: il primo, la manutenzione straordinaria della tettoia della scuola dell’infanzia Munari di San Martino finalmente, dopo oltre tre anni da quando il Comune ha dato il primo incarico tecnico per l’intervento che è stato sollecitato dai genitori nel consiglio comunale aperto di febbraio 2024. L’altro intervento riguarda la manutenzione straordinaria dei bagni della scuola Rodari. Un intervento che a dicembre 2023 avevamo proposto di realizzare nel 2024 ma che la proposta non era stata accolta dalla maggioranza".

Infine, anche il verde pubblico rientra nelle proposte discusse dalla civica nell’ultimo Consiglio, con l'ipotesi di sponsorizzazione delle aree verdi comunali, rotatorie, parchi e aiuole: