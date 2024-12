Addio al maestro Pierino Colombo, fondatore del Coro Stella Alpina

Lutto per la città di Bareggio; domenica 22 dicembre è mancato all’affetto della comunità il 79enne maestro Pierino Colombo, fondatore e direttore per decenni di ben due cori bareggesi: il Coro Stella Alpina e il Baradiclum Singers, il primo fondato nel 1968, il secondo nel 1995. Entrambi i gruppi hanno ricordato il loro padre musicale nella chiesa Santi Nazaro e Celso di Bareggio, dove martedì pomeriggio hanno cantato per l'ultimo saluto.

Addio al maestro di coro Pierino Colombo

Tanti i commenti che in queste ore si stanno rincorrendo sui social per commemorare la scomparsa dell'amato maestro di coro che in più di cinquant'anni ha saputo dare lustro all'offerta culturale cittadina. Lo stesso Pierino raccontava sempre con gli occhi lucidi di commozione e orgoglio le esperienze vissute con il coro; tra le tante è sicuramente da ricordare la presenza di questo alla cerimonia della caduta dell’ultimo diaframma del traforo della galleria autostradale del San Gottardo in Svizzera, che ha portato il coro in mondovisione il 26 marzo del 1976.

Numerose anche le manifestazioni musicali a cui il Coro Stella Alpina da lui diretto partecipò negli anni con ottimi risultati come il quinto posto conquistato al Concorso Internazionale di Montreaux nel 1980. L’infinita passione per la musica di Pierino, diplomato in direzione corale al Conservatorio di Milano, lo ha accompagnato per tutta la sua vita. Negli ultimi anni lasciata la direzione corale si era dedicato a imparare a suonare il violoncello.

Baradiclum Singers: "Oggi ci congediamo da te"

Tra i saluti al maestro Colombo, che avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 8 maggio, anche quello del coro cittadino Baradiclum Singers:

"Caro Maestro, oggi ci congediamo da te, che - come dicono gli alpini che ti sono così cari - sei andato avanti.

Non dimenticheremo la tua passione, il tuo indomabile entusiasmo, l'ironia, la sterminata cultura musicale (e non), la capacità di far sentire accolta ogni persona che si affacciasse alla porta del coro... o di casa tua.

Una volta ci parlavi di come immaginavi il Paradiso, e ci piace ricordarti con questa istantanea: tu che guardi incantato Bach, che con le sue "manone" suona l'immenso organo del cielo.

Arrivederci, caro Maestro: sarai con noi ogni volta che canteremo, che ci ritroveremo per caso o che ascolteremo della buona musica; ci sembrerà di sentirti commentare caustico e divertito, e allora sorrideremo, con un velo di tristezza, pensando grati al dono che la tua presenza ha significato per noi. Arrivederci, Maestro!".

Il commento dell'ex sindaco Monica Gibillini

La scomparsa del maestro Colombo è stata commentata anche dall'ex sindaco di Bareggio Monica Gibillini: