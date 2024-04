"Bene la piantumazione di ben 520 nuovi alberi"

Nuovi alberi a Nerviano, il plauso di Legambiente.

"Bene i nuovi alberi in paese"

Legambiente Nerviano plaude alla piantumazione di 520 nuovi alberi da parte del Comune:

"Ci auguriamo ora che, dopo un intervento così significativo, ci sia un'adeguata attenzione alla manutenzione in quanto troppo spesso abbiamo notato la mancanza di irrigazione regolare durante i periodi più caldi: un abbandono che riteniamo sia difficile da comprendere sia dal punto di vista etico che economico" afferma l’associazione.

Che prosegue:

"Bene la piantumazione di 520 alberi; a differenza di altri interventi, sono stati privilegiati alcuni spazi urbani, in modo particolare viali e altre aree prive di vegetazione, dove sono stati recuperati spazi liberati da alberi morti o caduti durante fenomeni atmosferici particolarmente violenti".

Le piantumazioni sono avvenute nelle vie Cadorna, Canova, Viale Giovanni XXIII, Parco Vassallo, viale Kennedy, vicino alla scuola primaria di via Di Vittorio, nell'area dei nuovi nati nel Parco della Memoria di via Dei Boschi e altre saranno in altre zone.

La soddisfazione degli ambientalisti