In paese piantati 520 nuovi alberi

Ben 520 nuovi alberi a Nerviano.

In paese sono già state messe a dimora oltre 520 nuove piante. E' terminato infatti il primo ciclo di piantumazioni promosso dall'Amministrazione comunale di Nerviano sotto la spinta dell'assessore all'Ambiente Sergio Parini.

«Purtroppo, a causa di situazioni meteorologiche estreme, tra il 2021 e il 2023, il patrimonio arboreo nervianese è stato colpito da diversi episodi, che uniti a periodi di elevata siccità - come l’estate del 2022 - hanno messo in grave sofferenza o compromesso non solo le piante giovani appena messe a dimora ma anche piante di decine di anni di età. Da parecchio tempo non si provvedeva ad una piantumazione programmata e in diverse aree del territorio risultavano evidenti le piante mancanti, infatti le essenze poste a dimora di recente sul territorio sono anche effetto delle sostituzioni eseguite a seguito del raggiungimento della fine del ciclo vitale o per la pericolosità di alcuni esemplari, oltre alla realizzazione di nuovi spazi verdi e filari".