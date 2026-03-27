Bene Comune: “Quando riaprirà la nuova biblioteca?”

Bene Comune, lista di minoranza di Cerro Maggiore: “Quando riaprirà la nuova biblioteca?”.

“Quando riaprirà la nuova biblioteca?”

La nuova biblioteca di Cerro Maggiore, i cui lavori sono ancora in fase di svolgimento (nella foto), torna a far discutere.

Ora è la lista di minoranza Bene Comune del capogruppo Roberta Cè, che chiede alla Giunta comunale “una data certa per la riapertura”.

Le richieste

Ma non solo: “Vogliamo sapere se con la riapertura della biblioteca sarà mantenuto l’attuale presidio a Cantalupo; sapere quali sono i termini dell’eventuale adesione alla Fondazione ìPer Leggere’, sia di tipo economico che in merito alla qualità e alla tipologia dei servizi offerti”. E ancora: “Considerato che la Fondazione ‘Per Leggere’ non fornirà il servizio di bibliotecario, vogliamo sapere quale personale interno al Comune sarà destinato alla gestione del servizio, se sarà aumentata la pianta organica del Settore Cultura e quali siano gli orari di apertura della biblioteca”.

Il cantiere della biblioteca torna quindi a scaldare la politica locale. Costo totale dell’intervento circa 800mila euro per un’opera, come detto, che per la Giunta comunale rappresenta, come ribadito più volte, un tassello importante nella creazione del «centro» culturale di Cerro che vedrà attiva la biblioteca e la nuova Galleria Grassi, che sorge sulla stessa via, diventata altro polo di cultura.

“Le nostre richieste sono necessarie visto che i lavori di recupero di Villa Dell’Acqua-biblioteca, iniziati nel 2023, dovrebbero essere terminati entro l’estate – commenta Ce’ – E visto che con apposita delibera di Consiglio comunale del 16 dicembre 2024 è stato deliberato il recesso del Comune di Cerro dall’Azienda speciale consortile Csbno e che con delibera di Giunta comunale del 24 febbraio 2025 è stata manifestata l’intenzione di adesione alla Fondazione ‘Per Leggere’-Biblioteche sud ovest Milano che, nel periodo intercorrente al recesso da Csbno, fornirà il suo supporto di tipo progettuale-biblioteconomico per la realizzazione della nuova biblioteca oltre che per la formazione del personale interno del Comune che sarà destinato alla gestione del servizio”.