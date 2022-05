Bellani si dimette da consigliere comunale

Passo indietro

Il capogruppo di Agorà lascia il parlamentino di Cuggiono. "Non ho alzato bandiera bianca, sono solo sceso dalla bicicletta".

Nuovo abbandono nel Consiglio comunale di Cuggiono sui banchi della minoranza. Ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale Abramo Bellani, capogruppo di Agorà. Per molti anni fra le fila della Lega, è vicino alla lista civica dal 2017, dove era entrato come candidato indipendente; nelle elezioni amministrative del settembre 2020 era il candidato sindaco di Agorà.

"Non alzo bandiera bianca, ma scendo dalla bicicletta"

"L’attività politica deve svolgersi in spirito di servizio agendo con disinteresse, cercando non l’utilità propria né del proprio gruppo o partito ma il bene di tutti e di ciascuno, quindi in primo luogo di coloro che nella società sono i più svantaggiati – ha detto Bellani - Considero il confronto politico di vitale importanza ogni qualvolta le scelte prendono corpo, sempre ricercando in loro ciò che ci unisce e mai quello che ci divide. Non è facile impegnarsi politicamente oggi ma non lo era nemmeno 32 anni fa quando scendendo in campo mi sono chiesto cosa potessi fare per il mio paese. Dando le dimissioni non ho alzato bandiera bianca, sono solo sceso dalla bicicletta".