“Bar dell’ex Meccanica: quale sarà il suo futuro?”

“Bar dell’ex Meccanica, quale futuro?”

“Auspichiamo che l’Amministrazione comunale di Nerviano fornisca risposte celeri per evitare che il centro rimanga inattivo per un periodo prolungato e per garantire un equilibrio rigoroso tra le attività di somministrazione e il diritto al riposo dei cittadini”. Così la Lega, lista di opposizione, interviene chiedendo chiarezza sul futuro del bar dell’ex Meccanica. Come noto, infatti, la gestione precedente è giunta al termine.

La procedura

“La procedura per l’assegnazione dei locali si è conclusa senza aggiudicazione, scenario che apre una fase di incertezza circa la continuità del servizio e la probabile chiusura della struttura – affermano dal Carroccio – La nostra azione è orientata solo alla trasparenza e alla tutela degli interessi del quartiere. Vi è la necessità di fare chiarezza sul futuro di un servizio che coinvolge anche posti di lavoro e, dall’altra, è imprescindibile garantire il diritto dei residenti alla tranquillità, assicurando che la futura gestione rispetti rigorosamente il riposo e la quiete pubblica”.