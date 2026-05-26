Ballottaggio Radice-Almici: si torna alle urne tra due settimane

Il sindaco uscente è in testa con il 43,10% dei consensi, il candidato del centrodestra segue con il 39,86%. Toia è al 10,28%, Amadei al 6,75%.

Come prevedibile, non è bastato il primo turno per eleggere il nuovo sindaco di Legnano.

A Legnano si va al ballottaggio

Ad andare a ballottaggio saranno i candidati del centrosinistra e del centrodestra: da una parte il primo cittadino uscente Lorenzo Radice (sostenuto da Partito democratico, Insieme per Legnano, riLegnano e dalla civica Fare Centro con Radice, vicina alle posizioni di Azione), dall’altra il portacolori del centrodestra unito Mario Almici (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e dalla lista civica Legnano Ideale). Radice è in testa con il 43,10% dei consensi, Almici segue staccato di oltre tre punti percentuali (39,86%). La differenza di voti tra i due è di 794 (Radice ne ha ottenuti 10.568, Almici 9.774).

Carolina Toia, leader dell’omonima lista (che ha l’appoggio politico di Futuro Nazionale e del Partito Popolare del Nord), ha raccolto il 10,28% (2.521 voti), mentre Federico Amadei (appoggiato da Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione comunista e Osservatorio civico) si è fermato al 6,75% (1.655 voti).

In pochi alle urne

L’affluenza alle urne si è attestata al 51,51%, facendo segnare una flessione di ben dieci punti percentuali rispetto alle elezioni amministrative del settembre 2020, quando a esprimere la propria preferenza era stato il 61,52% degli aventi diritto.

Fdi il primo partito

Per quanto riguarda i voti di lista, il partito più votato è Fratelli d’Italia con il 22,58%, seguito da Partito democratico con il 22,01%, Insieme per Legnano-Legnano popolare con l’11,55%, Lista Toia con il 10,68%, Forza Italia con l’8%, Lega con il 6,09%, Legnano ideale con il 4,44%, Fare Centro con il 4,14%, riLegnano con il 3,74%, Osservatorio civico con il 3,32%, Movimento 5 stelle con l’1,60%, Alleanza Verdi Sinistra con lo 0,97% e Rifondazione comunista con lo 0,88%.

Nella foto di copertina: Mario Almici e Lorenzo Radice (in un’immagine scattata sabato 31 gennaio durante la prima Giornata della sicurezza urbana, organizzata in occasione della ricorrenza del patrono della Polizia Locale San Sebastiano, alla quale Almici ha partecipato in fascia tricolore in rappresentanza del Comune di Parabiago, dov’era assessore al Bilancio)