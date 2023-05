Ballottaggio ad Arese: Luca Nuvoli è il nuovo sindaco

Luca Nuvoli ha vinto il ballottaggio ad Arese ed è il nuovo sindaco della città superando abbondantemente il 50%. Sconfitto il candidato di centrodestra Giovanni Congi.

Luca Nuvoli è il nuovo sindaco

Sono stati 7.594 i votanti al ballottaggio ad Arese e l'affluenza ha raggiunto il 46,36%: a sfidarsi il candidato del Pd Luca Nuvoli e il candidato di centrodestra Givanni Congi. Ad avere la meglio il giovane democratico che ha superato ampiamente il 50%.

Ma chi è Luca Nuvoli?

Luca Nuvoli ha 34 anni, da sempre residente ad Arese. Laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la sua esperienza lavorativa in una società di revisione dei conti, per poi successivamente occuparsi di finanza e controllo in un’azienda multinazionale di moda.

Dal 2018 è Vicesindaco di Arese con deleghe al bilancio e bilancio partecipativo, risorse umane, innovazione, semplificazione e trasparenza, società partecipate, politiche del lavoro e sviluppo d’impresa.